Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","shortLead":"Igazi barbár cselekedet így karácsony előtt.","id":"20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9529b7-eae1-49c5-b4e8-7a39b0c16b41","keywords":null,"link":"/elet/20181209_A_karacsonyi_vasar_kozepen_kialtotta_el_magat_hogy_nincs_is_Mikulas","timestamp":"2018. december. 09. 19:31","title":"A karácsonyi vásár közepén kiáltotta el magát, hogy nincs is Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a7ca7b-27e3-4626-8b9d-c96052a6bb79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hógörgeteg által elsodort férfi holttestét alpinisták találták meg a hó felszínén.","shortLead":"A hógörgeteg által elsodort férfi holttestét alpinisták találták meg a hó felszínén.","id":"20181209_Lavina_Romaniaban_meghalt_egy_turazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a7ca7b-27e3-4626-8b9d-c96052a6bb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c819b5b9-1a41-40bb-88e2-845895ad23d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Lavina_Romaniaban_meghalt_egy_turazo","timestamp":"2018. december. 09. 17:50","title":"Lavina Romániában: meghalt egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7eaa19-8392-4460-b40c-5fb15a728afe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az osztrák borászat minden más iparágnál jobban hallgat nemzetiszocialista múltjáról – állítják bécsi aktivisták. \r

\r

","shortLead":"Az osztrák borászat minden más iparágnál jobban hallgat nemzetiszocialista múltjáról – állítják bécsi aktivisták. \r

\r

","id":"20181211_A_naci_mult_miatt_neveznek_at_a_zweigeltet_az_osztrakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a7eaa19-8392-4460-b40c-5fb15a728afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26416ffe-eae5-42e2-a171-c5ca5d0a5736","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_naci_mult_miatt_neveznek_at_a_zweigeltet_az_osztrakok","timestamp":"2018. december. 11. 10:33","title":"A náci múlt miatt neveznék át a zweigeltet az osztrákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dda2e8d-d210-4cc9-b08a-d399ad4b8f28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe zuhant, súlyosan megsérült, kórházba került. A régi társasházban így most nem használhatják a hátsó lépcsőházat. A lakók aggódnak, hogy a főlépcsők is balesetveszélyesek, mert nem tudják: mikor látta azokat statikus. A közös képviselő azt mondta: elfoglalt, ezért nem nyilatkozik.\r

","shortLead":"Félnek a lakók abban a budapesti társasházban, amelynek hátsó lépcsője szombaton szakadt le egy férfi alatt. A pincébe...","id":"20181209_Beszakadt_lepcso_3_metert_zuhant_az_egyik_lako_a_kozos_kepviselo_nem_nyilatkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dda2e8d-d210-4cc9-b08a-d399ad4b8f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eeb2bd-3ca4-4ff5-b764-321d43f3ba26","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Beszakadt_lepcso_3_metert_zuhant_az_egyik_lako_a_kozos_kepviselo_nem_nyilatkozik","timestamp":"2018. december. 09. 18:13","title":"Beszakadt lépcső: 3 métert zuhant az egyik lakó, a közös képviselő nem nyilatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f5754-4def-4048-b03d-9d830ac0801c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkettő az Európai Unió támogatásából épült.","shortLead":"Mindkettő az Európai Unió támogatásából épült.","id":"20181210_Ilyet_meg_nem_latott_arkot_es_kazant_szenteltek_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395f5754-4def-4048-b03d-9d830ac0801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899ea43-9c31-472a-8868-80feb280d2af","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Ilyet_meg_nem_latott_arkot_es_kazant_szenteltek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 10. 11:12","title":"Ilyet még nem látott: árkot és kazánt szenteltek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff103bb-c3f6-4c84-be78-b79ccccb2425","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A terapeuta esetei sorozat friss kötete az alkoholproblémával foglalkozik. Dr. Kapitány-Fövény Máté szerint ideje lenne az alkoholkérdést kulturálisan is újraépíteni, és bár az ellátásban a jelenleginél jóval több szakemberre lenne szükség az alkoholizmus hazai méreteit tekintve, vallja: a tüneti kezelés hosszú távon nem megoldás.



","shortLead":"A terapeuta esetei sorozat friss kötete az alkoholproblémával foglalkozik. Dr. Kapitány-Fövény Máté szerint ideje lenne...","id":"20181209_Nagyon_komoly_ugyvedei_vannak_az_alkoholnak__Interju_dr_KapitanyFoveny_Mateval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff103bb-c3f6-4c84-be78-b79ccccb2425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ceba13-a6ff-49b2-964d-c6ba22a60d61","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181209_Nagyon_komoly_ugyvedei_vannak_az_alkoholnak__Interju_dr_KapitanyFoveny_Mateval","timestamp":"2018. december. 09. 18:00","title":"„Nagyon komoly ügyvédei vannak az alkoholnak” – Interjú dr. Kapitány-Fövény Mátéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindegy, hogy királyság vagy hibrid rendszer – a mai hatalmi struktúráról vitázott két politológus, Török Gábor és Filippov Gábor.","shortLead":"Mindegy, hogy királyság vagy hibrid rendszer – a mai hatalmi struktúráról vitázott két politológus, Török Gábor és...","id":"20181210_torok_filippov_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da17390a-3684-44c5-9cff-c8583a682633","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_torok_filippov_orban","timestamp":"2018. december. 10. 11:19","title":"Török: \"Ha ez a kormány akar valamit, akkor az meglesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","id":"20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5b850-c71c-4c1b-ae11-37e9d97d5e55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","timestamp":"2018. december. 09. 17:29","title":"Huawei-ügy: Kína az igazgató szabadon bocsátását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]