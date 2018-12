Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d9d916a-2a92-46cc-ab52-866ce137979b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez tulajdonképpen újrafelfedezés, mert az 1930-as években találták, aztán máig elfeledetten pihent egy raktárban.","shortLead":"Ez tulajdonképpen újrafelfedezés, mert az 1930-as években találták, aztán máig elfeledetten pihent egy raktárban.","id":"20181211_Ritka_leletet_talaltak_a_regeszek_Izraelben_szokatlan_hogy_tulelte_az_evszazadokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9d916a-2a92-46cc-ab52-866ce137979b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a62ffc3-9b39-4b41-99a5-76fe6acd5256","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Ritka_leletet_talaltak_a_regeszek_Izraelben_szokatlan_hogy_tulelte_az_evszazadokat","timestamp":"2018. december. 11. 12:02","title":"Ritka leletet találtak a régészek Izraelben: szokatlan, hogy túlélte az évszázadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiánypótló alkalmazást fejlesztett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: az Androidra letölthető Pisi App pontosan arra jó, amit neve is sugall. ","shortLead":"Hiánypótló alkalmazást fejlesztett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: az Androidra letölthető Pisi App pontosan arra jó...","id":"20181211_nyilvanos_wc_mosdo_fizetes_nelkuli_vece","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3450df76-3281-42ba-9139-9ce14ea64c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_nyilvanos_wc_mosdo_fizetes_nelkuli_vece","timestamp":"2018. december. 11. 16:03","title":"A Kétfarkú új alkalmazása megmutatja, hol vannak ingyenes nyilvános wc-k az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban teljesítő intézmények között.","shortLead":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban...","id":"20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df2a182-2f18-497c-a897-99c5f66f430d","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","timestamp":"2018. december. 11. 06:50","title":"Népszava: Bércsökkentéssel sújthatja a kormány az eladósodott kórházak vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","id":"20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8cc0c3-2f37-4902-87a0-f764e57c125a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","timestamp":"2018. december. 12. 08:47","title":"Palkovics: A több túlóra mindenkinek előnyös lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra is van szabály, ki kaphat karácsonyi ajándékot a királynőtől.","shortLead":"Arra is van szabály, ki kaphat karácsonyi ajándékot a királynőtől.","id":"20181210_A_kiralynonel_hamarabb_tuti_nem_kezdett_el_keszulni_karacsonyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8d96f0-95cc-4098-88d5-e9699debaea0","keywords":null,"link":"/elet/20181210_A_kiralynonel_hamarabb_tuti_nem_kezdett_el_keszulni_karacsonyra","timestamp":"2018. december. 10. 13:59","title":"A királynőnél hamarabb tuti nem kezdte el a karácsonyi készülődést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évi 73 milliót oszthat szét a házelnök, a pénz jó része határon túli magyaroknak ment. ","shortLead":"Évi 73 milliót oszthat szét a házelnök, a pénz jó része határon túli magyaroknak ment. ","id":"20181211_32_milliot_adott_belyeggyujtoknek_Kover_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52597521-6d75-4088-b1ed-80ced4d6a4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_32_milliot_adott_belyeggyujtoknek_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. december. 11. 19:24","title":"3,2 milliót adott bélyeggyűjtőknek Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is Soros Györgyről beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor még az Antall József néhai miniszterelnök halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett konferencián is...","id":"20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f57cc0-e5b9-4464-a1fa-1d32e396dfb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Orban_Ha_Antall_Jozsefnek_ketharmada_lett_volna_megsporolunk_20_evet","timestamp":"2018. december. 11. 12:08","title":"Orbán: Ha Antall Józsefnek kétharmada lett volna, megspórolunk 20 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokról van szó.","shortLead":"Milliárdokról van szó.","id":"20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7301cad1-0111-4111-ad2f-561dc7413a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc9c6cc-ce99-4937-910c-1e3396348c23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Osszesitettek_ennyit_koltott_a_kormany_a_hataron_tul_focira","timestamp":"2018. december. 12. 06:40","title":"Összesítették, ennyit költött a kormány a határon túl focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]