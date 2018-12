Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2ab5d92-8649-462c-972a-e18c368a380d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrány tört ki a szerdai ülésen, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes és a fideszes Budai Gyula között pattanásig feszült a helyzet, ütést emlegetnek mindketten. De ki ütött, ha volt ilyen egyáltalán. Videók.","shortLead":"Botrány tört ki a szerdai ülésen, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes és a fideszes Budai Gyula között pattanásig feszült...","id":"20181213_Videon_ahogy_Orban_TEKes_testorei_a_parlamentbe_rohannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5d92-8649-462c-972a-e18c368a380d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50720d2-9d00-48c1-8e63-34bd9cde1469","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Videon_ahogy_Orban_TEKes_testorei_a_parlamentbe_rohannak","timestamp":"2018. december. 13. 14:08","title":"Videón, ahogy Orbán TEK-es testőrei a parlamentbe rohannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal szemben a túlóra túlóráit töltő rendőrök jártak el.","shortLead":"Facebook-posztban mondta el Donáth Anna, hogy mi történt, és mit tapasztalt. A túlóratörvény ellen tüntető politikussal...","id":"20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea48b31e-9b54-4d1d-afd9-19fb71404051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75090b5a-01d3-4f18-8e2d-5cd300361008","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_csutortokon_foldre_tepert_momentumos_politikus_Nem_adjuk_a_jovonket","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"A csütörtökön földre tepert momentumos politikus: \"Nem adjuk a jövőnket!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f88494-5cbe-446b-961f-a270cc37819f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt ígérte, nem zárják le a Kossuth teret, most azonban mégis valami ilyesmi történik.","shortLead":"Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt ígérte, nem zárják le a Kossuth teret, most azonban mégis valami ilyesmi...","id":"20181213_Teherautora_pakolt_kordonelemeket_vittek_a_Kossuth_ter_sarkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f88494-5cbe-446b-961f-a270cc37819f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c746f6c6-339a-4ab9-acb4-7fdd19be9319","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Teherautora_pakolt_kordonelemeket_vittek_a_Kossuth_ter_sarkara","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Teherautóra pakolt kordonelemeket vittek a Kossuth tér sarkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 13. 13:25","title":"Néhány másodperc alatt eljut egy 3 éves gyerek szintjére a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót tartalmaz.","shortLead":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót...","id":"20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0694774b-bcc9-45cc-8808-f1a6a243fd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","timestamp":"2018. december. 12. 15:33","title":"Firefoxot használ? Nyomjon rá most a frissítésre, hasznos újítások érkeztek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","shortLead":"Biztosan nem így tervezte a rajtot a pápua új-guineai versenyző.","id":"20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4da430f-e617-4f71-90de-acc3826a6876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a80e05-c5f8-4cc7-b74b-8a7bef97b735","keywords":null,"link":"/sport/20181213_rovidpalyas_uszo_vb_ugyetlen_rajt","timestamp":"2018. december. 13. 12:42","title":"Ez az úszó-vb legbénább csobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy egy bírósági döntés után ideiglenesen megtiltották több iPhone-modell importját és forgalmazását Kínában, egyes vállalatok maguk is egyfajta iPhone-embargót vezettek be.","shortLead":"Amellett, hogy egy bírósági döntés után ideiglenesen megtiltották több iPhone-modell importját és forgalmazását...","id":"20181212_huawei_beszallito_menpad_iphone_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fbd066-8270-4508-bbc6-26a4cfb74c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_huawei_beszallito_menpad_iphone_tiltas","timestamp":"2018. december. 12. 18:03","title":"Visszavágnak Amerikának: büntetik azt a munkavállalót, aki iPhone-t vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorelhárítók és a rendőrség megerősíti a karácsonyi vásárok védelmét.","shortLead":"A terrorelhárítók és a rendőrség megerősíti a karácsonyi vásárok védelmét.","id":"20181212_Dontott_a_kormany_a_TEK_az_utcara_vezenyelte_a_jarmuveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1ba98b-2a5f-4c78-b28f-be26b2f86056","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Dontott_a_kormany_a_TEK_az_utcara_vezenyelte_a_jarmuveit","timestamp":"2018. december. 12. 18:12","title":"Strasbourgi terror: utcán a TEK járművei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]