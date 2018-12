Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","shortLead":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","id":"20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf18fa2-ec0d-4736-b9f1-83010d974521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","timestamp":"2018. december. 13. 11:21","title":"Ős LCD tévé, régi számítógép és nyomtató: eladó egy közel 30 éves egyedi Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d141c5ee-d54b-4cd6-a63e-b19757ba1c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181212_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Farkas_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d141c5ee-d54b-4cd6-a63e-b19757ba1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee625fbb-90ac-448f-9e3e-bb91c638ace6","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Farkas_Zoltan","timestamp":"2018. december. 12. 14:00","title":"Itt vagyunk, mert itt a helyünk! - A HVG adventi kalendáriumában ma: Farkas Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","shortLead":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","id":"20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b01d19-4716-4e6b-bb16-f09d98857ced","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","timestamp":"2018. december. 13. 21:20","title":"Blikk: Biciklivel gázolhatta el gyilkosa a soroksári futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelt pedig a CEU távozása és a fideszes médiaholding is aggodalommal tölti el. Biztosan nincs még vége a 7. cikkely szerinti eljárásnak.","shortLead":"Brüsszelt pedig a CEU távozása és a fideszes médiaholding is aggodalommal tölti el. Biztosan nincs még vége a 7...","id":"20181213_Kilenc_orszagot_aggaszt_kulonosen_a_magyar_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485efb0f-57b8-48b0-84f5-c1635a61f5a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Kilenc_orszagot_aggaszt_kulonosen_a_magyar_jogallamisag","timestamp":"2018. december. 13. 17:27","title":"Kilenc országot aggaszt különösen a magyar jogállamiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef6880b-b22e-46f5-b8f6-bf5dfd4c2d67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Varsói Műszaki Egyetem kutatói egy különleges weboldalt készítettek, ahol képregénnyé alakíthatjuk kedvenc videónkat. A rendszer működését a gépi tanulás segíti.","shortLead":"A Varsói Műszaki Egyetem kutatói egy különleges weboldalt készítettek, ahol képregénnyé alakíthatjuk kedvenc videónkat...","id":"20181213_videobol_kepregenyt_konverter_comixify_arxiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ef6880b-b22e-46f5-b8f6-bf5dfd4c2d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f1f745-89b2-4e5a-8bce-bf8ca6607f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_videobol_kepregenyt_konverter_comixify_arxiv","timestamp":"2018. december. 13. 10:33","title":"Van kedvenc videója? Így csinálhat belőle egy kattintással képregényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","id":"20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c837adb-a885-4d97-a8b6-b9c67b54a5b4","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","timestamp":"2018. december. 13. 18:01","title":"Trump: Az ügyvédem csak azért vallotta magát bűnösnek, hogy zavarba hozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött törvényesen, ezért kellett mennie.","shortLead":"A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött...","id":"20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10b199-4199-48e3-b3b0-3878e4ac0494","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kovacs_Zoltan_most_a_Washington_Postot_osztotta_ki_CEUugyben","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"Kovács Zoltán most a Washington Postot osztotta ki CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég a létszámleépítés mellett átlagosan 6 százalékos bérfejlesztésről állapodott meg a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.","shortLead":"A cég a létszámleépítés mellett átlagosan 6 százalékos bérfejlesztésről állapodott meg a vállalatnál működő...","id":"20181214_400_fos_letszamleepites_berfejlesztes_szakszervezet_magyar_telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a9483f-540b-4fa3-b5e8-8e636e3dd17a","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_400_fos_letszamleepites_berfejlesztes_szakszervezet_magyar_telekom","timestamp":"2018. december. 14. 11:39","title":"400 embert küld el a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]