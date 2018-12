Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti elfogadása után kezdődtek. A pénteki tüntetésen beszédeket is tartottak, ahol szinte minden ellenzéki párt képviselője felszólalt. A tüntetők ezután vonulni kezdtek, de hosszas békés vonulás után végül visszatértek a Kossuth térre, ahol ismét megdobálták a rendőröket, akik könnygázt vetettek be. Kövesse velünk a nap eseményeit percről percre! ","shortLead":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti...","id":"20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c7d0b-e054-4f8f-9f60-6c258e0fea4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","timestamp":"2018. december. 14. 17:10","title":"Újra könnygázt használtak a rendőrök a Kossuth téren - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","shortLead":"Az európai fővárosok árait vetette össze az energiahivatal.","id":"20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137b2d60-a36e-41e9-a8d7-baac2c9fc1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Itt_a_legalacsonyabb_a_rezsi_az_EUban_megis_nagy_terhet_jelent","timestamp":"2018. december. 14. 11:45","title":"Itt a legalacsonyabb a rezsi az EU-ban, mégis nagy terhet jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek, több/nagyobb helyet is kínálnak a fájloknak.","shortLead":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek...","id":"20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07090cd0-278e-46fe-8a59-b9af1ee95abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","timestamp":"2018. december. 14. 11:33","title":"Magyarországra is megérkezett a Google új és (nagyon) olcsó tárhelyszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák kancellár ragaszkodik az EU határőrizeti szervének bővítéséhez, amit Orbánék ugyebár zsigerből elutasítanak.","shortLead":"Az osztrák kancellár ragaszkodik az EU határőrizeti szervének bővítéséhez, amit Orbánék ugyebár zsigerből elutasítanak.","id":"20181214_Kurz_szepen_odaszolt_egyet_Orbannak_a_Frontex_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea0aec-bd1c-417d-93ce-5fe9a3939ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Kurz_szepen_odaszolt_egyet_Orbannak_a_Frontex_miatt","timestamp":"2018. december. 14. 13:30","title":"Kurz szépen odaszólt egyet Orbánnak a Frontex miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át az egy évtizeddel függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány, Koszovó kis létszámú fegyveres erejét. Az USA és Nagy-Britannia támogatja a döntést, a többi tagállam sajnálkozik és attól tart, még nagyobb lesz a feszültség a Balkánon.","shortLead":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át...","id":"20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019a1d5-dfc4-4341-826d-d9b8b97db839","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","timestamp":"2018. december. 14. 13:00","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, Koszovó is hadsereget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi lakásában semmi nem utalt arra, hogy dzsihadista szervezetekhez lett volna köze. ","shortLead":"A férfi lakásában semmi nem utalt arra, hogy dzsihadista szervezetekhez lett volna köze. ","id":"20181214_A_francia_belugyminiszter_szerint_nem_az_Iszlam_Allam_katonaja_volt_a_strasbourgi_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4936c-7e4e-47cf-9510-2b8f99af5ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_A_francia_belugyminiszter_szerint_nem_az_Iszlam_Allam_katonaja_volt_a_strasbourgi_lovoldozo","timestamp":"2018. december. 14. 16:06","title":"A francia belügyminiszter szerint nem az Iszlám Állam katonája volt a strasbourgi lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cb3dcc-2351-48f6-84c4-229cc39db4ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy önkormányzati cég évekig engedte közvetlenül a földbe a veszélyes iszapot.","shortLead":"Egy önkormányzati cég évekig engedte közvetlenül a földbe a veszélyes iszapot.","id":"20181213_Engedely_nelkul_raktak_le_az_olajiszapot_amelybol_rakkelto_anyag_szivargott_a_XVIII_keruleti_kutakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41cb3dcc-2351-48f6-84c4-229cc39db4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35f1dd9-8f1f-4177-8032-293cba8448a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Engedely_nelkul_raktak_le_az_olajiszapot_amelybol_rakkelto_anyag_szivargott_a_XVIII_keruleti_kutakba","timestamp":"2018. december. 13. 20:56","title":"Engedély nélkül rakták le az olajiszapot, amelyből rákkeltő anyag szivárgott a XVIII. kerületi kutakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143f2be4-289d-4ecf-b3f4-b976b24c1aaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jászol biztonságban, képünk van róla.","shortLead":"A jászol biztonságban, képünk van róla.","id":"20181214_Amikor_a_betlehemet_is_TEKesek_vedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143f2be4-289d-4ecf-b3f4-b976b24c1aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c434417c-c6cd-404d-acfb-0e013905d0b3","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Amikor_a_betlehemet_is_TEKesek_vedik","timestamp":"2018. december. 14. 13:47","title":"Amikor a betlehemet is rohamrendőrök védik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]