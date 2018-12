Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3dd3c13-354f-492d-ab91-e3a018dbc594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 8-án tüntetést szervezett a Magyar Szakszervezeti Szövetség a rabszolgatörvény ellen. Ezen a demonstráción kérdőíves felmérést készítettek az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének munkatársai. Kiderült, kik tüntetnek a rabszolgatörvény ellen.","shortLead":"December 8-án tüntetést szervezett a Magyar Szakszervezeti Szövetség a rabszolgatörvény ellen. Ezen a demonstráción...","id":"20181214_Rabszolgatorveny_baloldali_diplomasok_tuntetnek_a_munkasokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3dd3c13-354f-492d-ab91-e3a018dbc594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc169fd9-3012-4cc5-9824-73531d3e4b29","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Rabszolgatorveny_baloldali_diplomasok_tuntetnek_a_munkasokert","timestamp":"2018. december. 14. 15:42","title":"Rabszolgatörvény: baloldali diplomások tüntetnek a munkásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult szerzői jogi perben. Ön szerint is plágium? Mutatjuk a két dalt.","shortLead":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult...","id":"20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0aa86-6661-44b0-86ca-88675353951a","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","timestamp":"2018. december. 14. 09:29","title":"Ötmillió dolláros lopás: Pharrell Williamsék dala a bíróság szerint plágium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes eltöltése garantált.","shortLead":"Hogyan lesz a turulból túlóra? A mémgyárosoknak nem okozott gondot a közös nevező megtalálása. A szabadidő kellemes...","id":"20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8704de2-9720-49c8-b2ca-76d6e0c038f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79523085-e92d-448d-9d87-2ef1e098de57","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Megzakkant_a_memgyar_osszehozta_Meszaros_2rulejat_a_tuloraval","timestamp":"2018. december. 14. 11:04","title":"Megzakkant a mémgyár, összehozta Mészáros 2rule-ját a túlórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért meg újságíróknak – köztük kollégánknak – a miniszterelnök. Egyelőre semmi nyoma, hogy a Orbán Viktor stábja készülne ilyesmire. ","shortLead":"A MÚOSZ felajánlotta, hogy házigazdaként megszervezi és lebonyolítja azt a sajtótájékoztatót, amit még júliusban ígért...","id":"20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dae0b1c-4565-46d6-b166-8b4966cc54fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_MUOSZ_segit_hogy_Orban_betarthassa_az_igeretet","timestamp":"2018. december. 14. 12:40","title":"A MÚOSZ segít, hogy Orbán betarthassa az ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még a papok és az agronómusok is befértek a top 10-be. A KSH-felmérésben most már nemcsak presztízs, hanem kereset alapján is rangsoroltak az állampolgárok, itt egyértelműen a politikusok taroltak, akik viszont a presztízslistán az első 20-ba sem fértek bele.","shortLead":"Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még...","id":"20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63da6c45-65fd-4388-971c-4915a36c2dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiderult_a_kis_nepszamlalasbol_melyik_foglalkozasoknak_van_ma_a_legnagyobb_presztizse","timestamp":"2018. december. 15. 11:10","title":"KSH-népszámlálás: az emberek szerint a politkusok a legtúlfizetettebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SplashData az idei évben több mint 5 millió, a netre kiszivárgott jelszót nézett át, hogy kiderüljön, milyen jelszavakat adunk meg a különböző felületeken. Az eredmény még mindig elszomorító.","shortLead":"A SplashData az idei évben több mint 5 millió, a netre kiszivárgott jelszót nézett át, hogy kiderüljön, milyen...","id":"20181214_splashdata_felmeres_2018_legrosszabb_jelszavai_gyenge_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c1ce2-5f81-493f-baa5-f27880b61829","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_splashdata_felmeres_2018_legrosszabb_jelszavai_gyenge_jelszo","timestamp":"2018. december. 14. 11:03","title":"Ugye az öné nincs köztük? Ezek voltak 2018 legrosszabb jelszavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","shortLead":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","id":"20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f642ed-499c-4ce3-bae0-d2a9c429485e","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","timestamp":"2018. december. 15. 09:45","title":"Megható, ahogy az alzheimeres anyuka együtt énekel családjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2023-tól fogják használni őket.","shortLead":"2023-tól fogják használni őket.","id":"20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f672e6bb-c4de-42fb-b676-0c79f8d634ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 14. 13:49","title":"Tizenhat helikoptert vásárolt a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]