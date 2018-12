Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","shortLead":"Egy grúz hátterű cég kínál látszólag nagyon kedvező feltételekkel kölcsönt, az Index megnézte az apró betűs részeket is.","id":"20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b44201a-4f30-4488-9721-7c1083bddc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Erdemes_ovatosnak_lenni_a_reklamozott_ingyenhitellel","timestamp":"2018. december. 14. 13:29","title":"Érdemes óvatosnak lenni a reklámozott ingyenhitellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2023-tól fogják használni őket.","shortLead":"2023-tól fogják használni őket.","id":"20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f672e6bb-c4de-42fb-b676-0c79f8d634ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 14. 13:49","title":"Tizenhat helikoptert vásárolt a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","id":"20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001f4a1f-d355-4b1e-b772-b4c95627b532","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","timestamp":"2018. december. 14. 05:36","title":"A rendőrök csak úgy engedték el a körbefogott tüntetőket, ha a kamerába mondják a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","shortLead":"Eddig mentek a BMW X6-osok, mega nagy Mercik, de eljött a pickupok ideje. ","id":"20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828f3ca1-076c-4b30-9d86-4cac84bac39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a61b2b-5f26-40ae-becd-4ea7ddd9b57f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_MercedesBenz_Xosztaly_Carlex_Design","timestamp":"2018. december. 15. 14:52","title":"Új műfajt találtak, milyen autót kell tuningolni az orosz oligarcháknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","shortLead":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","id":"20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c5ebc-1df7-4838-8c2f-f9c5f1b2c061","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","timestamp":"2018. december. 14. 15:03","title":"Rákapcsol a Samsung, az Infinity O után jönnek az Infinity U és V képernyők a telefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","shortLead":"Az új fejlesztés ígéretének ismeretében egyelőre még korai lenne teljesen eltemetni a belsőégésű motorokat.","id":"20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5c8b1e-f0bc-4b64-83a8-314b04e60c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52556355-18bd-42a6-a4ae-f398503ddb99","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_uj_csodamotort_kaphatnak_az_autok_szupertiszta_mukodes_es_minimalis_fogyasztas","timestamp":"2018. december. 14. 13:21","title":"Új csodamotort kaphatnak az autók: szupertiszta működés és minimális fogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd017087-590f-4e7f-88a7-e272dfc2cc0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vietnam déli metropoliszában, Ho Shi Minh Városban mutatták be a sajtónak a vietnami technológia legújabb csúcstermékeit: négy okostelefon-típusról van szó, amelyek hazai gyártásúak. ","shortLead":"Vietnam déli metropoliszában, Ho Shi Minh Városban mutatták be a sajtónak a vietnami technológia legújabb...","id":"20181215_Negyven_eve_meg_ehezett_az_orszag_most_kijott_a_sajat_okostelefonjaval_mindjart_neggyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd017087-590f-4e7f-88a7-e272dfc2cc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b933311d-bb28-4a47-b3dd-1d4f3baec3d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Negyven_eve_meg_ehezett_az_orszag_most_kijott_a_sajat_okostelefonjaval_mindjart_neggyel","timestamp":"2018. december. 15. 09:30","title":"Negyven éve még éhezett az ország, most kijött a saját okostelefonjával, mindjárt néggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","shortLead":"Cukiskodó fotósorozattal kíván boldog karácsonyt a brit királyság.","id":"20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786e3b64-bb6a-4d5b-b3f5-eecfdc1b6f16","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Vegre_szembol_is_lathatjuk_a_kis_Lajos_herceget","timestamp":"2018. december. 14. 12:38","title":"Végre szemből is láthatjuk a kis Lajos herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]