[{"available":true,"c_guid":"45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","shortLead":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","id":"20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eedf76c-41d0-47ba-bb77-844e39a2a743","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","timestamp":"2018. december. 13. 22:05","title":"Strasbourg után: megerősítették a római Colosseum és Forum Romanum védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a69c5b-30e8-4ec0-b2f7-ef5249a33a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gondolta, ha átragasztja az autó eredeti rendszámán lévő országjelzést, akkor minden simán megy.","shortLead":"Gondolta, ha átragasztja az autó eredeti rendszámán lévő országjelzést, akkor minden simán megy.","id":"20181214_matrica_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a69c5b-30e8-4ec0-b2f7-ef5249a33a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd9f1b1-a4aa-415f-aff7-24bb353227c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_matrica_rendszam","timestamp":"2018. december. 14. 09:26","title":"Minimál módszerrel akart kivinni az országból egy vélhetően lopott autót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","shortLead":"Két megyeszékhelyen már megindult a mozgolódás, formálódik valami az ellenzéki oldalon 2019 őszére.","id":"20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5837ee29-3248-4d0f-80e3-d7a63e0c851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ce170b-9782-42a1-9430-9903123e205e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Alakul_az_osszefogas_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2018. december. 13. 11:46","title":"Alakul az összefogás az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","shortLead":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","id":"20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d2b30-a581-4c70-b125-163b54e3928c","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 14. 14:15","title":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség is csatlakozik a vasárnapi tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","shortLead":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","id":"20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfbba41-0dc1-4020-9f74-646b0ae1b950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","timestamp":"2018. december. 13. 18:50","title":"Másodfokon hat év börtönt kapott a legsúlyosabb kamupárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","id":"20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2dac10-ceef-4097-badc-ccd6c2fb9aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 13. 14:21","title":"Egyre több helyen lesznek tüntetések az országban a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf246be-95b0-43e4-87c3-9aead9067ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181214_A_kozteve_szerint_a_tuntetok_akasztva_latnak_Tokes_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebf246be-95b0-43e4-87c3-9aead9067ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91eed33-5c7d-4ed6-a774-227c50861b22","keywords":null,"link":"/elet/20181214_A_kozteve_szerint_a_tuntetok_akasztva_latnak_Tokes_Laszlot","timestamp":"2018. december. 14. 23:36","title":"A köztévé szerint a tüntetők akasztva látnák Tőkés Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]