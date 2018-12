Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt követő tüntetés után. Percről percre tudósítás.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt...","id":"20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a7603-3c1a-4090-9398-30fd62820854","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","timestamp":"2018. december. 13. 10:27","title":"Kormányinfó: Törvénytelen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6474f720-85ba-44de-a131-527371637a83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181214_Ingyenjegy_jar_egy_koncertre_a_Ripostcimlapra_kerulesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6474f720-85ba-44de-a131-527371637a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c01c2e-f1db-4a0e-b060-26ebe850aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Ingyenjegy_jar_egy_koncertre_a_Ripostcimlapra_kerulesert","timestamp":"2018. december. 14. 16:18","title":"Ingyenjegy jár egy koncertre a Ripost-címlapra kerülésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel eleget tettek a népszavazáson kinyilvánított népakaratnak.","shortLead":"Ezzel eleget tettek a népszavazáson kinyilvánított népakaratnak.","id":"20181214_Legalizalta_az_abortuszt_az_ir_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888cde7-165a-4916-8c2c-8a083ec5e852","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Legalizalta_az_abortuszt_az_ir_parlament","timestamp":"2018. december. 14. 09:30","title":"Legalizálta az abortuszt az ír parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2023-tól fogják használni őket.","shortLead":"2023-tól fogják használni őket.","id":"20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f672e6bb-c4de-42fb-b676-0c79f8d634ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 14. 13:49","title":"Tizenhat helikoptert vásárolt a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt, amelyiket a rendőrökhöz vágták hozzá, mások – a rendőrség szerint – magukkal vitték őket. De lebuktak.","shortLead":"Volt, amelyiket a rendőrökhöz vágták hozzá, mások – a rendőrség szerint – magukkal vitték őket. De lebuktak.","id":"20181213_szankokat_loptak_a_tuntetok_a_kossuth_terrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ac18f4-9cfe-4819-a079-4b6114515e02","keywords":null,"link":"/elet/20181213_szankokat_loptak_a_tuntetok_a_kossuth_terrol","timestamp":"2018. december. 13. 10:21","title":"Szánkókat loptak a tüntetők a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","shortLead":"Itt tanulják a fiatal cápák a másokkal való együttélést.","id":"20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e797f0a7-67f2-47ca-ad73-b353d5763ab2","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Elkeszult_a_Capasuli_az_Allatkertben","timestamp":"2018. december. 13. 13:08","title":"Elkészült a Cápasuli az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is felállított.","shortLead":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is...","id":"20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a731f4a-8cb3-4608-af76-7d32b3134f86","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","timestamp":"2018. december. 13. 14:03","title":"Ön is kedveli? A Queené lett minden idők legtöbbször streamelt rock dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]