[{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Esetlegességeik ellenére is életeket menthetnek és új egészségtudatosságot hozhatnak a manapság sorra megjelenő mobil EKG-készülékek.","shortLead":"Esetlegességeik ellenére is életeket menthetnek és új egészségtudatosságot hozhatnak a manapság sorra megjelenő mobil...","id":"20181213_ritmuszavar_szivritmus_okos_ekg_apple_okosora_wiwe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284210df-3092-4b24-8c4c-2b5515924f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_ritmuszavar_szivritmus_okos_ekg_apple_okosora_wiwe","timestamp":"2018. december. 13. 18:33","title":"Ritmuszavarok nyomában: életet is menthetnek az okos-EKG-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986d28e4-12d0-4b73-b337-f108ce03b693","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró utolsó tuningszériája alaposan meg lett emelve, és erőhiányban sem igazán szenved. ","shortLead":"A több évtizedes múltra visszatekintő terepjáró utolsó tuningszériája alaposan meg lett emelve, és erőhiányban sem...","id":"20181213_viszlat_kocka_terepjaro_700_loerovel_bucsuzik_az_elozo_mercedes_gosztaly_brabus_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=986d28e4-12d0-4b73-b337-f108ce03b693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dd09d6-716e-454e-9e7d-4d142726456e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_viszlat_kocka_terepjaro_700_loerovel_bucsuzik_az_elozo_mercedes_gosztaly_brabus_tuning","timestamp":"2018. december. 13. 08:21","title":"Viszlát, kocka terepjáró: 700 lóerővel búcsúzik az előző Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért az emberek. Aukción eladták például Stephen Hawking kerekesszékét, apró holdkőzeteket és egy dinoszaurusz-csontvázat is. ","shortLead":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért...","id":"20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dbfd0-1f62-4fb0-b27e-956c87d9d15c","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","timestamp":"2018. december. 14. 08:00","title":"Dinoszaurusztól az eredeti Micimackó-térképig: ezekért fizettek milliókat az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De Trump eddig nem ítélte el nyilvánosan. Korábbi nyilatkozatai alapján félhet a szaúdi-amerikai viszony megromlásától.","shortLead":"De Trump eddig nem ítélte el nyilvánosan. Korábbi nyilatkozatai alapján félhet a szaúdi-amerikai viszony megromlásától.","id":"20181214_Az_amerikai_szenatus_szerint_a_szaudi_tronorokos_a_felelos_Hasogdzsi_meggyilkolaaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39d894-7ff5-417d-9cbc-b5d40adffe6d","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Az_amerikai_szenatus_szerint_a_szaudi_tronorokos_a_felelos_Hasogdzsi_meggyilkolaaert","timestamp":"2018. december. 14. 15:30","title":"Az amerikai szenátus szerint a szaúdi trónörökös a felelős Hasogdzsi meggyilkolááért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dühös hangokat gyorsabban felismeri az agy, mint a vidám vagy semleges intonációt, és hosszabb ideig figyeli. Egy új kutatás szerint a dühös hangok riadókészültségbe helyezik az agyat","shortLead":"A dühös hangokat gyorsabban felismeri az agy, mint a vidám vagy semleges intonációt, és hosszabb ideig figyeli. Egy új...","id":"20181213_duhos_hangok_ordibalas_kiabalas_hatasa_agyra_riadokeszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a34f6-9e16-41a5-a180-38adf7177f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_duhos_hangok_ordibalas_kiabalas_hatasa_agyra_riadokeszultseg","timestamp":"2018. december. 13. 12:03","title":"Nem véletlen, ha „idegállapotba kerül”: ez történik az agyával, amikor valaki ordibálni kezd önnel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos \"megalapozatlan állításait\".","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási...","id":"20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4de4e-6ad5-4cc4-982f-a9ff67cf2d34","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. december. 14. 22:22","title":"A kormány újra visszaüzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék semmilyen formában nem alkalmazott erőszakot.","shortLead":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék...","id":"20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc629d2-b251-4698-a944-65a92c37f6db","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","timestamp":"2018. december. 13. 14:37","title":"Tordai rémhírterjesztésért feljelenti Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak a legnagyobb Instagram-sztárok a fiókjuk kezelésére.","shortLead":"Már tesztelik, jövőre pedig be is vezethetik az „alkotói fiókot”, amivel a korábbinál több lehetőséget kapnak...","id":"20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc45fdd-0908-44e1-9d54-c6d41e4aa297","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_instagram_alkotoi_fiok_statisztika_uzenetek_szurese","timestamp":"2018. december. 13. 07:02","title":"Olyan funkció jöhet az Instagramra, amit csak a népszerű felhasználók kapnak majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]