Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb3f9b26-010a-4578-8613-1af26d5ca013","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Péntek este óta országszerte több tucatnyi baleset történt.","shortLead":"Péntek este óta országszerte több tucatnyi baleset történt.","id":"20181215_havazas_baleset_vonat_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3f9b26-010a-4578-8613-1af26d5ca013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e517d5cf-9fb3-4c5e-ab37-d3d9477185f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_havazas_baleset_vonat_keses","timestamp":"2018. december. 15. 11:31","title":"Több autó árokba borult és a vonatok is késnek a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832e240a-41a9-43cd-bfc7-4931a357620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt utaztak egy repülőn. Az eset még januárban történt. ","shortLead":"Együtt utaztak egy repülőn. Az eset még januárban történt. ","id":"20181215_Kilenc_ev_borton_repulogep_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832e240a-41a9-43cd-bfc7-4931a357620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dd7d81-681d-481b-8aa0-41ab23ad5cdf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Kilenc_ev_borton_repulogep_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. december. 15. 11:20","title":"Kilenc év börtönt kapott a férfi, aki a mellette alvó nő nadrágjába dugta a kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e2d41-1932-444d-bf4d-618c298000f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","timestamp":"2018. december. 17. 09:32","title":"Ez most csak úgy eszünkbe jutott az éjjel történtekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","shortLead":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","id":"20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92829d98-9f3f-47d6-bf31-231a890f5c63","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","timestamp":"2018. december. 17. 10:13","title":"Message In A Bottle: Nyáron megint jön Sting","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett fejkendőtilalom ellen is.","shortLead":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett...","id":"20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275a6dc-6640-4029-aa71-5ee238c0f38c","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 21:55","title":"Az osztrákoknál is forró a helyzet, 17 ezren tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d4a565-37e0-4e88-a1cc-76994ed75ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181216_Adventi_irodalmi_naptar__december_16","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d4a565-37e0-4e88-a1cc-76994ed75ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d011a-063a-4ebb-bc24-8192762519a2","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Adventi_irodalmi_naptar__december_16","timestamp":"2018. december. 16. 08:06","title":"Adventi irodalmi naptár - december 16.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f671b2d-2ecd-456d-bbdc-e7fb985a7d38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ukrán nemzeti ortodox egyház megválasztotta vezetőit, s ezzel véglegessé vált az orosz és az ukrán egyház szétválása. A döntés az ukrán egyházat is megosztja.","shortLead":"Az ukrán nemzeti ortodox egyház megválasztotta vezetőit, s ezzel véglegessé vált az orosz és az ukrán egyház...","id":"20181216_Hivatalossa_valt_az_ukran_ortodox_egyhaz_elszakadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f671b2d-2ecd-456d-bbdc-e7fb985a7d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f00a82-09b9-4e7d-a462-19b935b2e1ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Hivatalossa_valt_az_ukran_ortodox_egyhaz_elszakadasa","timestamp":"2018. december. 16. 10:02","title":"Hivatalossá vált az ukrán ortodox egyház elszakadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","shortLead":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","id":"20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3aae04-efa8-4f03-aa95-9aaf2f5f70e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","timestamp":"2018. december. 17. 06:09","title":"Előbb megérkezik a következő családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]