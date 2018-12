Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA biztonsági őrei képviselőket rágattak, dobtak ki az épületből, sorra teszik a feljelentést. ","shortLead":"Az MTVA biztonsági őrei képviselőket rágattak, dobtak ki az épületből, sorra teszik a feljelentést. ","id":"20181218_A_DK_nem_csak_az_MTVA_fegyveres_oreit_a_rendoroket_is_feljelentene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f674900b-a4c2-4b09-8232-a9d1fa849bea","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_DK_nem_csak_az_MTVA_fegyveres_oreit_a_rendoroket_is_feljelentene","timestamp":"2018. december. 18. 18:06","title":"A DK nem csak az MTVA fegyveres őreit, a rendőröket is feljelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés becsült költsége mintegy 10 százalékkal megemelkedett.","shortLead":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés...","id":"20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbcb21e-337f-402b-ba28-ce831a900c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","timestamp":"2018. december. 19. 09:09","title":"Drágállja a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonalat, új eljárás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144dde8-908c-49f2-83b5-4aaa60849d35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181219_Itt_az_uj_Paul_McCartneyklip_Emma_Stone_foszereplesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6144dde8-908c-49f2-83b5-4aaa60849d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73be54-8139-4b65-884a-bae00492398e","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Itt_az_uj_Paul_McCartneyklip_Emma_Stone_foszereplesevel","timestamp":"2018. december. 19. 11:33","title":"Itt az új Paul McCartney-klip Emma Stone főszereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8e49d4-ac55-4f13-9df3-24f1ba44eaed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont valaki örülhet a távoli Angliában. ","shortLead":"Viszont valaki örülhet a távoli Angliában. ","id":"20181219_lopott_audi_tompa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8e49d4-ac55-4f13-9df3-24f1ba44eaed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709b338-6bd5-4ce9-b07a-1727acc1ed79","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_lopott_audi_tompa","timestamp":"2018. december. 19. 09:42","title":"Ez az Angliában lopott Audi már nem megy tovább kelet felé – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre vonatkozó tender kiírásával.","shortLead":"Eredetileg januártól emelték volna be az oltási programba, de az emberierőforrás-minisztérium késik a beszerzésre...","id":"20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38c519e-bb8e-4deb-837f-1f916214c856","keywords":null,"link":"/elet/20181220_baranyhimlo_kotelezo_vedooltas_emmi_kozbeszerzes_csuszas","timestamp":"2018. december. 20. 12:41","title":"Csak jövő ősztől lesz kötelező a bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt. Most úgy tűnik, sikerült végre előállni egy stabil változattal.","shortLead":"Nagyon komoly hibák kerültek a Windows 10 októberi frissítőcsomagjába, így a Microsoft többször is visszavonta azt...","id":"20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b561b381-e785-4394-ba0c-6b2a87bf630c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_microsoft_windows_10_2018_oktoberi_frissitocsomag_letoltes","timestamp":"2018. december. 19. 08:03","title":"Most frissítse a Windowst, a Microsoft üzeni, hogy most már biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről a kérdésekről?","shortLead":"Lesznek még mobiltelefonok? Több szegény lesz? Jobban élünk majd, mint most? Mit gondolnak a 12-18 évesek ezekről...","id":"20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd8fa9-4025-45f1-80a6-f5e1774daadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617de853-5447-4218-826b-da1afdb7ca29","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Milyennek_kepzeli_az_eletet_husz_ev_mulva_a_ketezres_evek_elejen_szuletett_korosztaly","timestamp":"2018. december. 20. 15:30","title":"A mai tinédzserek azt gondolják, húsz év múlva már euróval fizetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt...","id":"20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd74ad2-4d75-4345-a09a-5ca6f20a025a","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. december. 20. 11:31","title":"Köd, havazás, ónos eső – az ország felére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]