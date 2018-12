Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","shortLead":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","id":"20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c71a8-5df8-417a-a90c-0d768626a6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","timestamp":"2018. december. 19. 13:06","title":"Milliós a kár az Országház épületében a tüntetések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami a nálunk leginkább népszerű csokis-vaníliás alapváltozattól jelentősen eltér. Főként az, amit II. Erzsébet királynőnek készítenek 24 féle hozzávalóból. Akár meg is próbálkozhatunk vele.\r

\r

","shortLead":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami...","id":"20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a0c3-96a3-4686-bedc-2711756919c9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","timestamp":"2018. december. 20. 15:29","title":"A királynő karácsonyi pudingja – recept ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","shortLead":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","id":"20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0b3ee-51f0-4721-b966-0cfdd771bfd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","timestamp":"2018. december. 19. 14:21","title":"140 millió forintot kap a Debreceni Egyetem az oltóanyaggyár koncepciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","shortLead":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","id":"20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a6b40-efc5-42e4-985d-5c41da14aa85","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","timestamp":"2018. december. 19. 15:06","title":"Rabszolgatörvény: Ferenc pápa áldását kérték a magyar munkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak az árak az elmúlt tíz évben, azaz a válság óta. ","shortLead":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak...","id":"20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cbbb02-1f85-4523-ae4a-90809095550c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","timestamp":"2018. december. 20. 14:07","title":"Van olyan kerület, ahol megállt az idő – ez történt a válság óta a fővárosi négyzetméterárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott, 2019-es EP-listájából. A névsort vezető Trócsányi László jelenlegi igazságügyi minisztert annak ellenére jelölhetik uniós biztosnak jövőre, hogy a Magyarországot az Európai Bizottságban jelenleg képviselő Navracsics Tibor erősebb tárcát kaphatna az újrázással, mint az újonc miniszter. ","shortLead":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott...","id":"20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a7fad7-6f7a-43f7-9e4c-249dd2e5cc51","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","timestamp":"2018. december. 20. 17:40","title":"Navracsics–Trócsányi–Bajkai-csere jöhet jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt a jelentést, ami a magyar jogállamiságot vizsgálja. Azóta sokszor megállítják, legtöbbször pozitívan. De van rossz élménye is. Sötétedés után pedig nem szívesen sétálna magyar utcán. A HVG Portréban Judith Sargentini.","shortLead":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt...","id":"20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bf248-7bf8-4c8a-9f26-60626425c21b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","timestamp":"2018. december. 19. 11:16","title":"Sargentini: Nem érezném magam biztonságban a magyar utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki borászok kaszálhatnak majd nagyot.","shortLead":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki...","id":"20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9c0db-ce3f-4e9b-a104-f0eb18ac5efd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"Földforgalmi nonszensz: a Fidesz szerint annyit ér a föld, amennyi termést ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]