"Boldog Karácsonyt, házmester úr!"

[{"available":true,"c_guid":"f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Baján, Zalaegerszegen, Miskolcon, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is demonstrációk voltak.","shortLead":"Baján, Zalaegerszegen, Miskolcon, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is demonstrációk voltak.","id":"20181220_Felpalyas_utlezarast_tartott_az_ellenzek_Zalaegerszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ef7600-f6ed-41ce-84ce-cb49da686f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Felpalyas_utlezarast_tartott_az_ellenzek_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. december. 20. 18:15","title":"Ma újabb vidéki városok csatlakoztak a tüntetéssorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","shortLead":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","id":"20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4791881-5099-4a0c-8a17-72481e6ebf71","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","timestamp":"2018. december. 20. 16:23","title":"MTA: Méltatlan és jogellenes Palkovics pénzvisszatartásról szóló fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d34dde-8f0e-4907-ab60-63644db19834","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket vagy a kollegáinkat, érdemes átnézni a digitális fotótárunkat. Az alábbiakban adunk pár ötletet, hogyan tudjuk a képeket csodaszép meglepetésekké változtatni.","shortLead":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket...","id":"20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d34dde-8f0e-4907-ab60-63644db19834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99db0c-e851-4a2b-8694-845fef29462f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","timestamp":"2018. december. 21. 09:35","title":"Ne essen kétségbe, segítünk karácsonyi ajándékokat készíteni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és egyéb költségnövekedések szorítják az emelésre. Az érdekképviseletek tiltakozása ellenére a leginkább környezetkímélő járműkategóriáknál is büntet az új díjrendszer. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és...","id":"20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe5547-1a92-4a43-814f-7c36a03530a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","timestamp":"2018. december. 21. 11:49","title":"Két számjegyű százalékos díjemelésre kényszerülnek a magyar fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden. Mutatunk egy programot, ami segíthet visszaállítani az elveszett állományt.","shortLead":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden...","id":"20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85901ede-8013-4969-bb0c-d4f3fdf5ecc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Fontos fájlokat törölt a gépéről? Így állíthatja őket vissza a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 59 éves nő a bűncselekmény áldozata, a feltételezett elkövetőt elfogták a rendőrök.","shortLead":"Egy 59 éves nő a bűncselekmény áldozata, a feltételezett elkövetőt elfogták a rendőrök.","id":"20181221_megoltek_egy_not_csepelen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9117ef78-c68c-4caa-8e9b-9a2a5f63a0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_megoltek_egy_not_csepelen","timestamp":"2018. december. 21. 12:07","title":"Megöltek egy nőt Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc879ad-a6ba-4c1f-b05b-905ec2539499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra tüntetnek a túlóratörvény ellen Budapesten, péntek este először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tart egy Nemzeti Összkarácsonyi Békemenetet a Kossuth tér környékén, majd civilek, ellenzéki pártok és szakszervezetek szervezésében vonulnak a tüntetők a parlamenttől a Sándor-palotáig, Áder János köztársasági elnök székhelyéhez, miután az államfő szerdán aláírta a közigazgatási bíróságok létrehozásáról szóló törvényt, csütörtökön pedig a túlóratörvényről szólót is. Kövesse velünk a tüntetéseket percről percre! ","shortLead":"Újra tüntetnek a túlóratörvény ellen Budapesten, péntek este először a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tart egy Nemzeti...","id":"20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc879ad-a6ba-4c1f-b05b-905ec2539499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12fde9-e5dd-4d1b-8e39-b5bba92f12bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_tuntetes_kossuth_ter_sandor_palota","timestamp":"2018. december. 21. 18:05","title":"A Fidesz kampánydalával tüntet a Kutyapárt – percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","shortLead":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","id":"20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf4dd4b-c169-47fe-a321-68c4f8a5f2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"Rogán: A túlóratörvény elleni tiltakozás csak ürügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]