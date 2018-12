Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás a sikeréért. Az Apple-nek.","shortLead":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás...","id":"20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5317874e-1a87-44fc-9688-d0e8a530880f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","timestamp":"2018. december. 20. 18:03","title":"1 milliárd dollárt fizetett érte a Google, de az Apple tette híressé – és az ön telefonján is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg tapasztalatlan – sofőröket. Cikkünkben azt nézzük meg, mire kell figyelni a téli utakon, hiszen nem csak a méteres hó lehet veszélyes.","shortLead":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg...","id":"fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2c29a-e270-4d54-a5c4-61f1579f1d09","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","timestamp":"2018. december. 20. 11:25","title":"Nem kell hozzá havazás, a falevelek is veszélyt jelentenek az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött a Kúria.","shortLead":"Így döntött a Kúria.","id":"20181220_Nemhogy_tobbet_kevesebbet_kereshetnek_azok_az_orvosok_akik_a_gyogyitas_mellett_tanitanak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4770b56-b23c-4987-9c00-76a94341cec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Nemhogy_tobbet_kevesebbet_kereshetnek_azok_az_orvosok_akik_a_gyogyitas_mellett_tanitanak_is","timestamp":"2018. december. 20. 13:11","title":"Nemhogy többet, kevesebbet kereshetnek azok az orvosok, akik a gyógyítás mellett tanítanak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos szabotázsra gyanakszik.","shortLead":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos...","id":"20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90a976b-8a44-4c33-a7e2-2a0df8ee4b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","timestamp":"2018. december. 20. 17:08","title":"Bevetik a hadsereget a Gatwick repülőtéren a drónok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","shortLead":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","id":"20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca49869-7186-4913-aa52-5fb9b62fdffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","timestamp":"2018. december. 20. 10:05","title":"Idén is közpénzből mehetnek luxus edzőtáborokba a Felcsút focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt...","id":"20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995281c-2546-4491-b290-b42c2e675cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","timestamp":"2018. december. 21. 10:33","title":"50 millió éves tévedésre derült fény a virágokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","shortLead":"Ez lehet az első lépés a 17 éve húzódó háború lezárása felé.","id":"20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0558a43-441a-4c75-bcf0-0ae502082d0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_Az_Egyesult_Allamok_megkezdi_katonai_kivonasat_Afganisztanbol","timestamp":"2018. december. 21. 05:31","title":"Az Egyesült Államok megkezdi katonái kivonását Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Zgut Edit","category":"itthon","description":"Egymást kiegészítő, átfogó intézkedésekkel kell fellépniük az EU intézményeinek a jogállamiságot aláásó antidemokratikus országok, köztük az egyre tekintélyelvűbb magyar kormány ellen.","shortLead":"Egymást kiegészítő, átfogó intézkedésekkel kell fellépniük az EU intézményeinek a jogállamiságot aláásó...","id":"20181221_Egyre_nagyobb_illiberalis_ved_es_dacszovetseg_fesziti_az_EUt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98c0d4b-9498-4986-a93c-c0f0b3938b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Egyre_nagyobb_illiberalis_ved_es_dacszovetseg_fesziti_az_EUt","timestamp":"2018. december. 21. 12:58","title":"Egyre nagyobb illiberális véd- és dacszövetség feszíti az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]