Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro és a kistestvére, a P30.","shortLead":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es...","id":"20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ea872f-1ba4-435b-854d-5251f2b7a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","timestamp":"2018. december. 19. 19:03","title":"Kikerültek a képek a netre, így néz ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián kutatásából.","shortLead":"A Fideszről még saját szavazói is úgy tartják, hogy jellemzőek rá a tisztázatlan pénzügyek, derül ki a Medián...","id":"20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44602459-b33e-4b2b-ae7a-7c5062569afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ki_a_tiszta__korrupcios_index_a_Fidesztol_a_Momentumig","timestamp":"2018. december. 20. 10:41","title":"Ki a tiszta? - korrupciós index a Fidesztől a Momentumig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett szerette volna megtudni, kit idéztek az M1 Híradójának egyik anyagában, de csalódnia kellett. ","shortLead":"Szél Bernadett szerette volna megtudni, kit idéztek az M1 Híradójának egyik anyagában, de csalódnia kellett. ","id":"20181221_Nem_arulja_el_a_tuloratorvenyrol_nyilatkozo_szakertoje_nevet_a_kozmedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeaab49-2cfa-4fa8-aaf9-ac9be641dd12","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Nem_arulja_el_a_tuloratorvenyrol_nyilatkozo_szakertoje_nevet_a_kozmedia","timestamp":"2018. december. 21. 13:29","title":"Nem árulja el a túlóratörvényről nyilatkozó szakértője nevét a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága követett; itt lakott többek között a tőzsdecápa André Kostolany, Harangozó Teri, Korda György és Zalatnay Sarolta is. A lakók vállalták, ha gyerekük születik, máshova költöznek. Most három lakás is eladó az épületben.","shortLead":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága...","id":"20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163311a-0593-4c29-8eb4-6dfee47c92b7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","timestamp":"2018. december. 20. 10:15","title":"A hetvenes évek sztárjai laktak az emblematikus budapesti épületben, ahonnan kitiltották a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem láthatják a számokat.","shortLead":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem...","id":"20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b89907-b842-4ece-9ea8-91ae08d867e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","timestamp":"2018. december. 20. 09:57","title":"Putyin megtiltotta, hogy a pénzváltók kiírják, mennyire gyenge a rubel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1261c338-a887-4ded-9731-ab92b091e40a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos márka európai GLE termékkínálatában első körben három dízel- és egy benzinmotor érhető el. És már magyar árai is vannak a típusnak.","shortLead":"A csillagos márka európai GLE termékkínálatában első körben három dízel- és egy benzinmotor érhető el. És már magyar...","id":"20181221_dehogy_halott_a_dizel_harom_gazolajos_motor_az_uj_mercedes_gle_divatterepjaroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1261c338-a887-4ded-9731-ab92b091e40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c931d75b-4e5c-4bfd-9200-410e0b30ac35","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_dehogy_halott_a_dizel_harom_gazolajos_motor_az_uj_mercedes_gle_divatterepjaroban","timestamp":"2018. december. 21. 11:21","title":"Dehogy halott a dízel: három gázolajos motor az új Mercedes divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi Minisztérium.","shortLead":"A beköltözhető forgalmi érték 20-25 százalékáért adhatja el a vagyonkezelésében lévő lakásokat a Honvédelmi...","id":"20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a048039-7d3f-4a77-af80-49abbb542e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d2c354-c04f-4795-bd31-3bf9277342f9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_piaci_ar_otodeert_arulja_a_honvedelmis_lakasokat_a_miniszterium","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"A piaci ár ötödéért árulja a honvédelmis lakásokat a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Sok munkavállaló már eddig is napi tíz-tizenkét órát dolgozott. Az új szabályok most ezt az állapotot legalizálhatják, pedig inkább a trükközésnek kellene véget vetni.","shortLead":"Sok munkavállaló már eddig is napi tíz-tizenkét órát dolgozott. Az új szabályok most ezt az állapotot legalizálhatják...","id":"20181221_Tuloratorveny_trukkozes_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e13e4e-6b15-437f-9767-b71ecb266719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tuloratorveny_trukkozes_munka","timestamp":"2018. december. 21. 15:30","title":"„Akik kitalálták a négyszáz órás túlmunkát, még soha nem végeztek fizikai munkát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]