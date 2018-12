Remes Gyula nagyszerű ember volt. Segítőkész- meséli Kasza Gábor a Guardian című lap belvárosi tudósítójának. Nem kellett volna meghalnia. Jelentkezett a hajléktalanszállón, de elutasították mondván, nincs hely. Pedig nagyon boldog volt, mert úgy érezte, egyenesbe jött a sorsa Londonban. Talált munkát, kukta lett volna egy étteremben. “ Mennyi kaját kaphatok ott”- újságolta magyar barátjának. Most a képe díszíti a metrólejáratot és a megállót, ahol naponta sietnek át a parlament tagjai. Csak egyikük, a munkáspárti Ed Milliband állt meg, hogy érdeklődjön, mi történt? Különben a képviselők teljes nyugalommal vágnak át a hajléktalan csapatokon, melyek ott éjszakáznak a Westminster metrómegálló körül. Remes Gyula a második olyan hajléktalan, aki idén meghalt közülük, szinte a parlament lépcsőin.

Angliában és Walesben csaknem hatszáz hajléktalan halt meg tavaly- írja a Guardian. Öt év alatt 24% az emelkedés.



Nem a fagy, hanem az alkohol vagy a kábítószer végez velük



Ez a véleménye a hatvan éves Timnek, aki jó barátságban volt az elhunyttal. A veterán hajléktalan szerint az áldozatok többsége alkoholista vagy drogos. Remes Gyula is naponta legalább két marihuánás cigarettát szívott el, de volt, amikor többet. Ezen kívül ivott is, imádom Stellát! - mondta mindenkinek. Eleinte mindenki azt hitte, hogy nejéről vagy barátnőjéről beszél, de azután kiderült, a Stella- Artois belga sörről beszél. Közben a brit honatyák, akik fapofával sétálnak el a hajléktalanok mellett, azt tervezik, hogy a jövőben nem engedik be Nagy-Britanniába a hasonló hajléktalanokat. Mind Remes Gyula, mind jó barátja, Kasza Gábor magyar állampolgár.



A Brexit után a többség csak akkor kap vízumot, ha Nagy-Britanniának szüksége van rá



A Daily Mail megszerezte a törvénytervezetet, mely szerint 80%-ban azok kapnának vízumot, akik bizonyíthatóan jó szakmával rendelkeznek és be tudnak illeszkedni a brit társadalomba. A maradék 20% jut a családok egyesítésére. A Remes Gyulához vagy Kasza Gáborhoz hasonló uniós polgárok, akik hajléktalanként tengődtek vagy tengődnek ma is Londonban vagy másutt Angliában, teljesen esélytelenek lennének a bevándorlásra. A brit honatyák jelentős része épp ebben látja a Brexit értelmét, hogy megakadályozza “ a lúzerek importját” az Egyesült Királyságba.



Mi lesz a hazai lúzerekkel?



Azoknak a hajléktalanoknak a zöme, akik gyászolják magyar társuk halálát a Westminster metró megálló környékén, brit állampolgár. Igaz, hogy egy részük télen bevonul a hajléktalanszállóra. Amint ugyanis lehűl az idő, életveszélyes lehet az utcán éjszakázni- magyarázza Tim. A veterán hajléktalan egy hatvan körüli törékeny sorstársát még épp időben vitette kórházba a mentővel. Különben két halottunk lett volna itt a Westminster környékén, nemcsak a magyar Gyula- mondta a helyi hajléktalan közösség filozófusa a Guardian című londoni lapnak, mely nagy cikkben számolt be arról, hogy egy magyar hajléktalan halt meg a Parlament lépcsőin Londonban.