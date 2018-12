Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","shortLead":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","id":"20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d33ead6-2441-48ec-936b-c2f9f0c35192","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","timestamp":"2018. december. 23. 22:04","title":"Elárverezik Ceaușescu terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja, hogy kicsoda. Mindezt összeadva sikerült megoldani azt a matematikai problémát, ami már 25 éve foglalkoztatja a tudósokat.","shortLead":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja...","id":"20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d89cca5-809e-471d-acbf-acc068fceef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","timestamp":"2018. december. 23. 11:03","title":"25 éves matematikai problémát oldott meg egy névtelen internetező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9379e4bc-4605-4917-87c0-6ac4eb608975","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Finoman szólva is nagy nyomást gyakorol a médiára a nicaraguai kormány, mióta áprilisban kormányellenes tüntetések robbantak ki.","shortLead":"Finoman szólva is nagy nyomást gyakorol a médiára a nicaraguai kormány, mióta áprilisban kormányellenes tüntetések...","id":"20181223_Egy_orszag_ahol_mar_nincs_fuggetlen_televizio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9379e4bc-4605-4917-87c0-6ac4eb608975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2877644-255c-42eb-b7c7-5df2c3d7cce8","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Egy_orszag_ahol_mar_nincs_fuggetlen_televizio","timestamp":"2018. december. 23. 08:05","title":"Egy ország, ahol már nincs független televízió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az amerikai lap részletgazdag beszámolót nyújt olvasóinak arról, ami Magyarországon történik, idézik a hvg.hu egyik cikkét is.","shortLead":"Az amerikai lap részletgazdag beszámolót nyújt olvasóinak arról, ami Magyarországon történik, idézik a hvg.hu egyik...","id":"20181222_New_York_Times_Orban_szokatlan_jelenseggel_szembesult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f487260-0b3a-43a2-8ce8-de6e559c099d","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_New_York_Times_Orban_szokatlan_jelenseggel_szembesult","timestamp":"2018. december. 22. 16:47","title":"New York Times: Orbán szokatlan jelenséggel szembesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy S10-et is hasonló funkcióval szerelik fel.","shortLead":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy...","id":"20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbaf55e3-f996-4f37-bb27-3a568b627b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","timestamp":"2018. december. 23. 15:33","title":"Ha ezt tényleg megcsinálja a Samsung, sok mobilfotós vágyik majd a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a63-15c9-4c64-8fa5-263ab3a35f72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik amerikai egyetem kutatói olyan okostelefonos appot fejlesztettek, amelyik egy fotó alapján diagnosztizálja a vérszegénységet.","shortLead":"Az egyik amerikai egyetem kutatói olyan okostelefonos appot fejlesztettek, amelyik egy fotó alapján diagnosztizálja...","id":"20181223_hemoglobinszint_mero_okostelefonos_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a63-15c9-4c64-8fa5-263ab3a35f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e569550c-af12-4571-9c23-2d2f6e0d18eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_hemoglobinszint_mero_okostelefonos_alkalmazas","timestamp":"2018. december. 23. 18:03","title":"Mutassa a körmét, és a telefonja majd megmondja, vérszegény-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs egyetlen optimális emberi étrend egy új kutatás szerint, amely mai vadászó-gyűjtögető közösségek étkezését vizsgálta, akik teljesen eltérő táplálékaik ellenére kitűnő emésztésnek örvendtek.","shortLead":"Nincs egyetlen optimális emberi étrend egy új kutatás szerint, amely mai vadászó-gyűjtögető közösségek étkezését...","id":"20181223_optimalis_etrend_nem_letezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068eae06-0c8f-4a05-a225-3dd6bd516052","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_optimalis_etrend_nem_letezik","timestamp":"2018. december. 23. 14:03","title":"Tudja, milyen az optimális étrend? Az a baj, hogy azok sem tudják, akik havonta megírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a43804-0689-4673-9884-2f704747e997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aktivisták álltak ki karácsony előtt a hajléktalan emberek mellett, de hamar rájuk mentek a biztonsági őrök.","shortLead":"Aktivisták álltak ki karácsony előtt a hajléktalan emberek mellett, de hamar rájuk mentek a biztonsági őrök.","id":"20181222_Enekeltek_a_hajlektalanokert_a_Bazilikanal_megjelentek_a_rendorok__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a43804-0689-4673-9884-2f704747e997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8ccaf0-6c94-4126-910c-f68e55a3cd39","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Enekeltek_a_hajlektalanokert_a_Bazilikanal_megjelentek_a_rendorok__video","timestamp":"2018. december. 22. 21:57","title":"Énekeltek a hajléktalanokért a Bazilikánál, megjelentek a biztonsági őrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]