Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f26062-8c45-4f2a-8ffc-9b5b76967d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Lezuhant egy autó a Sió hídjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","shortLead":"A legtöbb eset 2017-ben történt, akkor 3600-an kerültek az utcára.","id":"20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98131b69-1366-4182-b17a-e05d8ed7779d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Harom_ev_alatt_10_ezer_csaladot_lakoltattak_ki_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 27. 08:46","title":"Három év alatt 10 ezer családot lakoltattak ki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","shortLead":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","id":"20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a11591c-a928-4d7b-b398-8b307a05b853","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","timestamp":"2018. december. 27. 15:26","title":"Meghalt egy szurkoló az Inter–Napoli-rangadó előtt kitört verekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d350e0f-de10-4b41-bd86-c863d34f1bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is és a Főkukac is ünnepelt. ","shortLead":"Ő is és a Főkukac is ünnepelt. ","id":"20181227_Karacsonyi_diszites_Mekk_Elek_miniszobor_Kolodko_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d350e0f-de10-4b41-bd86-c863d34f1bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252c535f-fa81-4ac0-bfa1-8d9be44d024c","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Karacsonyi_diszites_Mekk_Elek_miniszobor_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2018. december. 27. 16:20","title":"Karácsonyi díszítést kapott a Mekk Elek-miniszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b00faf-7af4-4ea3-87f4-047b509427a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ki szeretne a nagymama halálhíre mellett egy cicusos videót vagy valami ízléstelen, vigyorgó szmájlikkal teletűzdelt üzenetet látni? Ezzel a lehetőséggel riogatja reménybeli felhasználóit az általa csak „gyász-Facebooknak” nevezett projekt alapítója, Mark Alhermizi. ","shortLead":"Ki szeretne a nagymama halálhíre mellett egy cicusos videót vagy valami ízléstelen, vigyorgó szmájlikkal teletűzdelt...","id":"201844_gyaszfacebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b00faf-7af4-4ea3-87f4-047b509427a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1578c59d-f002-4e35-a5da-5ae19469f941","keywords":null,"link":"/tudomany/201844_gyaszfacebook","timestamp":"2018. december. 27. 11:35","title":"Apja halála után indította be a \"gyász-Facebookot\" egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És nem is akármilyet. Vagy mondjuk úgy: nem akárhogy. ","shortLead":"És nem is akármilyet. Vagy mondjuk úgy: nem akárhogy. ","id":"20181227_Jamie_Oliver_szerepet_kapott_a_Star_Wars_IXben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb580f33-be17-4f9f-a195-8d695d44e216","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Jamie_Oliver_szerepet_kapott_a_Star_Wars_IXben","timestamp":"2018. december. 27. 09:07","title":"Jamie Oliver szerepet kapott a Star Wars IX-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás is kezdődik nemsokára, több új vasútvonal is épül, egyes állomások pedig átalakulnak.","shortLead":"Több nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás is kezdődik nemsokára, több új vasútvonal is épül, egyes...","id":"20181227_vasutvonal_BMW_gyar_gyorsvasut_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52d254-202d-4de9-9b4f-fa75c72eb943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_vasutvonal_BMW_gyar_gyorsvasut_fejlesztes","timestamp":"2018. december. 27. 14:37","title":"Vasútvonal épül a BMW-gyárhoz, több pályaudvart is fejlesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b2abe0-4709-4284-a90d-d123d433e8f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik kicsit túl magabiztosan vezette a Bayern egyik sztárja 720 lóerős autóját, ami most nem volt olyan engedelmes. ","shortLead":"Úgy tűnik kicsit túl magabiztosan vezette a Bayern egyik sztárja 720 lóerős autóját, ami most nem volt olyan...","id":"20181227_kingsley_coman_mclaren_720","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1b2abe0-4709-4284-a90d-d123d433e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839bddbc-65f4-41d1-a744-61523fd5fecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_kingsley_coman_mclaren_720","timestamp":"2018. december. 27. 18:20","title":"Autópálya-korlátnak csapódott McLarenjével a Bayern focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]