[{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hú-há,hú-há.","shortLead":"Hú-há,hú-há.","id":"20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311214f-f8bc-4eab-996b-0bf3121ec898","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","timestamp":"2018. december. 26. 11:45","title":"Leslie Mandokit a NER majdnem leszoktatta a sajtószabadságról, a németek kénytelenek visszaszoktatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb teniszező nyert az európai hírügynökségek voksolásán.","shortLead":"A szerb teniszező nyert az európai hírügynökségek voksolásán.","id":"20181226_Djokovic_2018_legjobbja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25095ed7-1ba2-40ea-b188-242dee0f0651","keywords":null,"link":"/sport/20181226_Djokovic_2018_legjobbja","timestamp":"2018. december. 26. 13:15","title":"Djokovic 2018 legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","shortLead":"A komikus egy meglepetést is tartogat.","id":"20181227_Tovabbra_sincs_jol_Sas_Jozsef_de_lesz_szilveszteri_kabare","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a2121-1027-4e81-8a2e-d08fc78d5b94","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Tovabbra_sincs_jol_Sas_Jozsef_de_lesz_szilveszteri_kabare","timestamp":"2018. december. 27. 06:50","title":"Továbbra sincs jól Sas József, de lesz szilveszteri kabaré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és pávaudvarral is. ","shortLead":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és...","id":"20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747c66a-0d1d-4e06-8d2e-adfae02be721","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","timestamp":"2018. december. 27. 10:07","title":"Fotók: 8 milliárdért eladó egy gyönyörű kastély Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","shortLead":"Már akkor is sokan utálhatták a párhuzamos parkolást.","id":"20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abd7786-5a28-4e67-8019-3383b9ea8a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8968226a-b0ef-44cf-aff4-b2048b4f446a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181226_parkolasi_asszisztens_otodik_kerek_1930","timestamp":"2018. december. 26. 10:55","title":"Videó: ez volt a ’30-as évek legmenőbb parkolási asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","shortLead":"10,8 milliószor játszották le december 24-én az All I Want For Christmas Is You-t a Spotify-on. ","id":"20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dc75c5-c569-4c92-9ad9-f12a5628f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612f8e6f-b007-41ec-94ca-e75c9224a706","keywords":null,"link":"/kultura/20181227_Megint_agyonhallgattak_karacsonykor_ezt_a_24_eves_szamot_rekordot_is_dontott","timestamp":"2018. december. 27. 13:22","title":"Megint agyonhallgatták karácsonykor ezt a 24 éves számot, rekordot is döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang- és fényhatásai miatt, hiszen ezek állatok sokaságát rémítik halálra.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszterkor szokásos petárdázások és tűzijátékok, azok erőteljes hang...","id":"20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6c9f-7c7e-4a93-8cb0-8f45add0af16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6237805a-a09d-456c-9e18-7251b9d7d087","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Jon_a_szilveszter_ismet_veszelyben_a_haziallatok","timestamp":"2018. december. 26. 10:40","title":"Jön a szilveszter, ismét veszélyben a háziállatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","shortLead":"A férfit egy kisbusz gázolta el, amelyet körülvettek majd megtámadtak a helyi drukkerek.","id":"20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368f5d9f-c0fd-4660-9343-42056b51830c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a11591c-a928-4d7b-b398-8b307a05b853","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Inter_Napoli_verekedes_szurkolo_halal","timestamp":"2018. december. 27. 15:26","title":"Meghalt egy szurkoló az Inter–Napoli-rangadó előtt kitört verekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]