A néphagyomány és a kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is véleményezhetik a jövőben az utóneveket

Kósa Lajos még májusban üzent hadat több, általa kifogásolt keresztnévnek, június végén pedig meg is jelent a Magyar Közlönyben az ezzel kapcsolatos törvénymódosítás, melynek legfontosabb eleme, hogy a jövőben a kultúráért és innovációért felelős miniszter – jelenleg Hankó Balázs – egy miniszteri rendeletben állapítja meg, hogy mely nevek adhatók.

Hankó Balázs most a Magyar Nemzetnek beszélt az új rendszer részleteiről, elmondása szerint a jövőben a szülők majd csakolyan neveket adhatnak, amelyek a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelőek.

Amennyiben egy név nem szerepel majd a miniszteri rendeletben meghatározott listán, akkor, ahogy eddig is az ELTE Nyelvtudományi Központhoz (NYTK) (augusztus 1. előtt HUN-REN Nyelvtudományi Központ) fordulhat.

Ugyanakkor a miniszter nem csak a kutatók, hanem még egy bizottság véleményét is meg fogja hallgatni, mielőtt dönt egy név felvételéről. Ez utóbbiról annyit árult el, hogy

a testület munkájában a nemzetiségi és az egyházi képviselők, valamint a néphagyomány és kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is részt fognak venni.

A nemzetiségek esetében némileg korlátozott a tárcavezető hatásköre, ebben az esetben a nemzetiségi önkormányzat véleménye a mérvadó, ugyanakkor mérlegelésre visszaküldheti a nevet a miniszter, ha úgy látja, az a jó erkölcsbe ütközik vagy a magyar nyelvi környezetben hátrányos lenne a viselőjének.

A júniusban megjelent módosítás szerint a miniszternek a törvény életbe lépésétől (augusztus 19.) 15 napja van közzétenni az adható nevek jegyzékét.

