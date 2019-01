Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e73fa3-dda3-48ee-ba80-7111544d2090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két szigetet összekötő hídon történt vasúti baleset.","shortLead":"Két szigetet összekötő hídon történt vasúti baleset.","id":"20190102_Sulyos_vonatbaleset_tortent_Daniaban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e73fa3-dda3-48ee-ba80-7111544d2090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107ea2b0-03fc-4255-a440-d49d912a5a42","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Sulyos_vonatbaleset_tortent_Daniaban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. január. 02. 10:17","title":"Súlyos vonatbaleset történt Dániában, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a70fea-f834-4dd7-afba-57ee89a652a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháború egyik legismertebb tengeralattjárója volt a német U-576-os, ami 1942-ben süllyedt el az amerikai partoknál. Egy kutatócsoport lézerszkennerrel vizsgálta át a roncsot, és egy érdekes felfedezésre jutottak.","shortLead":"A második világháború egyik legismertebb tengeralattjárója volt a német U-576-os, ami 1942-ben süllyedt el az amerikai...","id":"20190103_masodik_vilaghaboru_u576_tengeralattjaro_lezeres_szkenneles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a70fea-f834-4dd7-afba-57ee89a652a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8abaa45-4598-432c-b1e3-a4ce4d2ba4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_masodik_vilaghaboru_u576_tengeralattjaro_lezeres_szkenneles","timestamp":"2019. január. 03. 09:03","title":"76 évvel elsüllyedése után derült ki a német tengeralattjáró titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava.","shortLead":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson –...","id":"20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00482dbe-3252-49d5-8d83-ffacd0680c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","timestamp":"2019. január. 03. 07:53","title":"Karácsony lehet Tarlós kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A honlap már el is indult.","shortLead":"A honlap már el is indult.","id":"20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36f40ed-5b6c-430c-b1e6-cbc5de088c89","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","timestamp":"2019. január. 02. 19:00","title":"Hétfőn kezdődik a főpolgármester-előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","shortLead":"Rendszeresen jártak betörni, még az ehhez szükséges szerszámokat is a környékről lopkodták össze. ","id":"20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0888918-aa5f-4557-8f3b-517427ad9d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Tobb_tucat_idosotthont_es_szeretetotthont_fosztott_ki_egy_szlovak_bunbanda_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 02. 15:20","title":"Több tucat idősotthont és szeretetotthont fosztott ki egy szlovák bűnbanda Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pechjére az egyik recepciós résen volt.","shortLead":"Pechjére az egyik recepciós résen volt.","id":"20190103_Sorra_verte_at_a_szallodakat_a_csalo_ferfi_csak_kifizetetlen_szamlak_maradtak_utana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acab507b-a5de-4026-8099-f5e9bd3fcaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2b7e73-019c-4928-8854-aa7f35d33739","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Sorra_verte_at_a_szallodakat_a_csalo_ferfi_csak_kifizetetlen_szamlak_maradtak_utana","timestamp":"2019. január. 03. 09:11","title":"Sorra verte át a szállodákat a csaló férfi, csak kifizetetlen számlák maradtak utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit adatvédelmi szervezet jelentése szerint 34 androidos alkalmazásból 20 automatikusan, a szükséges engedélyek nélkül továbbít adatokat a Facebooknak. Ez pedig komoly probléma. ","shortLead":"Egy brit adatvédelmi szervezet jelentése szerint 34 androidos alkalmazásból 20 automatikusan, a szükséges engedélyek...","id":"20190103_kayak_skyscanner_tripadvisor_myfitnesspal_facebook_felhasznaloi_adatok_tovabbitasa_engedely_nelkul_gdpr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8db883-0954-4d18-9821-c8d5ce916730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_kayak_skyscanner_tripadvisor_myfitnesspal_facebook_felhasznaloi_adatok_tovabbitasa_engedely_nelkul_gdpr","timestamp":"2019. január. 03. 12:03","title":"Megvizsgáltak 34 androidos appot, közülük 20 engedély nélkül fecseg rólunk a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","id":"20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992d51d-9764-463c-a244-a1750b2e68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","timestamp":"2019. január. 03. 13:49","title":"Családi tragédia Kisgyőrön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]