[{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes környezethasználati engedélyt is kapott.","shortLead":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes...","id":"20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269f095c-535c-488d-984f-8eff00ce5e33","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","timestamp":"2019. január. 04. 07:08","title":"Újabb céget vett Mészáros Lőrinc, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Benjamin Netanjahuval tárgyalt, szóba került a múzeum is. ","shortLead":"Orbán Viktor Benjamin Netanjahuval tárgyalt, szóba került a múzeum is. ","id":"20190103_Uj_terveket_keszittethet_a_kormany_a_Sorsok_Hazahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8c595f-ae75-4782-9ce8-f40e1982f2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Uj_terveket_keszittethet_a_kormany_a_Sorsok_Hazahoz","timestamp":"2019. január. 03. 10:57","title":"Új terveket készíttethet a kormány a Sorsok Házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fc26a-59d5-4a41-8c88-b0ea6436b603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs rá bizonyíték, hogy veszélyes, de kutatók ezt sem zárják ki.","shortLead":"Nincs rá bizonyíték, hogy veszélyes, de kutatók ezt sem zárják ki.","id":"20190103_Nem_segit_a_fogyasban_az_edesitoszer_es_az_sem_biztos_hogy_egeszseges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=470fc26a-59d5-4a41-8c88-b0ea6436b603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94e8c0a-a116-4a3f-8822-0fbc9d0d027b","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Nem_segit_a_fogyasban_az_edesitoszer_es_az_sem_biztos_hogy_egeszseges","timestamp":"2019. január. 03. 10:45","title":"Nem segít a fogyásban az édesítőszer, és az sem biztos, hogy egészséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati intézkedésre, az áfacsökkentésre kérdezett rá.","shortLead":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati...","id":"20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0007d6-d0df-47c9-aaec-e528765e3dbc","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","timestamp":"2019. január. 03. 10:29","title":"Legyen Ön is milliomos: a TV2-n a tej áfájának csökkentésére kérdeztek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Slightly Mad Studios eddig Project autóversenyzős játékairól volt ismert, de a konzolgyártás terén is szeretnének labdába rúgni.","shortLead":"A Slightly Mad Studios eddig Project autóversenyzős játékairól volt ismert, de a konzolgyártás terén is szeretnének...","id":"20190103_konzol_playstation_xbox_slightly_mad_studios_mad_box","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f17be28-5397-49d3-9c14-9cf63be6809f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_konzol_playstation_xbox_slightly_mad_studios_mad_box","timestamp":"2019. január. 03. 18:03","title":"Hadat üzentek a PlayStationnek és az Xboxnak, új versenyző száll be a konzolgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","shortLead":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","id":"20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b7f41-4f65-4a6c-ad13-3d6d801f92e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","timestamp":"2019. január. 03. 12:24","title":"A Supercharger-elfoglalás lett az anti teslások kedvenc szórakozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","shortLead":"Akár ezerszeres különbség is lehet a felső tízezer csúcsán és alján elhelyezkedők jövedelme között.","id":"20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13d278e-3aa5-4b4b-9d54-39ee6c3c52e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Evi_35_millio_forint_a_belepo_a_felso_tizezerbe","timestamp":"2019. január. 04. 11:27","title":"Évi 35 millió forint a belépő a felső tízezerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","shortLead":"A vonatkozó törvényt néhány képviselő megtámadta, de feleslegesen: az alkotmánybíróság elutasította a keresetet.","id":"20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49544bc-9403-48f3-b72c-5c21dc4a21bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4215c44-3dfe-44fb-9d1a-b77f62ddcc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Kotelezo_lett_Csehorszagban_hogy_az_el_nem_adott_elelmiszerek_a_raszorulokhoz_keruljenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:09","title":"Kötelező lett Csehországban, hogy az el nem adott élelmiszerek a rászorulókhoz kerüljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]