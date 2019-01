Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James Duckworth-t, ezzel bejutott a legjobb 16 közé a sydney-i tenisztorna 589 680 dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James...","id":"20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d2f22-a267-4ad5-84f2-e0be76bbea4f","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","timestamp":"2019. január. 08. 10:19","title":"Fucsovics nyolcaddöntős Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két állatot ezután egy aknába dobta, ott pusztultak el. ","shortLead":"A két állatot ezután egy aknába dobta, ott pusztultak el. ","id":"20190109_Baltaval_verte_agyon_ket_kutyajat_egy_mohacsi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55e646d-a6ab-4595-ad4d-43b0d8e334ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Baltaval_verte_agyon_ket_kutyajat_egy_mohacsi_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 08:55","title":"Baltával verte agyon két kutyáját egy mohácsi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e128a4b3-3f6e-4032-b09d-94c6f9a65017","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte számos helyen mértek több mint 10, néhol 20 centiméteres hóvastagságot. Kékestetőn 32 centiméteres a hóréteg.","shortLead":"Országszerte számos helyen mértek több mint 10, néhol 20 centiméteres hóvastagságot. Kékestetőn 32 centiméteres...","id":"20190109_havazas_kekesteto_budapest_orszagos_meteorologiai_szolgalat_elorejelzes_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e128a4b3-3f6e-4032-b09d-94c6f9a65017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7283f1-f41e-408f-8051-42467303a00c","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_havazas_kekesteto_budapest_orszagos_meteorologiai_szolgalat_elorejelzes_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2019. január. 09. 16:49","title":"Jól meghízott a hó a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","shortLead":"A fideszes vezetésű önkormányzat ugyanis odairányította a hókotrókat. Miközben a 31-es főutat szinte megbénította a hó.","id":"20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65b20c-1adf-42ac-b50d-ce2484fd634f","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ho_boritja_az_utakat_Nagykatan_de_a_focipalya_legalabb_tiszta","timestamp":"2019. január. 09. 15:49","title":"Hó borítja az utakat Nagykátán, de a focipálya legalább tiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön csattan az ostor. Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet.","shortLead":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint...","id":"20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94743232-73e7-4f54-b323-c984e298ab78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","timestamp":"2019. január. 09. 11:23","title":"Vidéki takarékok bezárása: „Most megint a cihában tarthatjuk a pénzünket?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","shortLead":"Dér Csaba a nyílt utcán lőtt agyon egy férfit, akinek sógora a helyi lapok szerint egy bűnszövetkezet tagja.","id":"20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39fdf1-c3a7-421b-9195-d53c03702f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Magyar_bergyilkost_koroznek_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 08. 14:47","title":"Magyar bérgyilkost köröznek Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c543056-0630-4d68-9ca7-d0a59a23ae73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint véletlen baleset történt.","shortLead":"A rendőrség szerint véletlen baleset történt.","id":"20190108_Ruhagyujto_kontenerbe_szorult_es_meghalt_egy_kanadai_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c543056-0630-4d68-9ca7-d0a59a23ae73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77fbe3b-f574-48d5-95ef-167d97c0e090","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ruhagyujto_kontenerbe_szorult_es_meghalt_egy_kanadai_no","timestamp":"2019. január. 08. 21:03","title":"Ruhagyűjtő konténerbe szorult és meghalt egy kanadai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de egy felturbózott laptopot is előhúzott a kalapból.","shortLead":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de...","id":"20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baea9c2-8ef8-45ca-8e4c-443013a1bf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","timestamp":"2019. január. 09. 16:03","title":"Bivalyerős laptoppal jelentkezett a Razer, jött egy pazar monitor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]