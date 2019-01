Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél hatalmasabb, 100 kilométeres, gyűrű alakú hadronütköztető építését tervezi a CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet).","shortLead":"Minden eddiginél hatalmasabb, 100 kilométeres, gyűrű alakú hadronütköztető építését tervezi a CERN (Európai Nukleáris...","id":"20190115_Vilagrekorder_reszecskeutkoztetot_akar_epiteni_a_CERN","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e387816c-1cec-4375-8f66-2c9c45d60f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_Vilagrekorder_reszecskeutkoztetot_akar_epiteni_a_CERN","timestamp":"2019. január. 15. 21:20","title":"Világrekorder részecskeütköztetőt akar építeni a CERN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","shortLead":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","id":"20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c84a07-1fbe-46cc-8a30-fe0438228f56","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Nemet mondott a kormány Mészáros Lőrinc gyerekeinek kórházfejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért az utasok közel háromnegyed órát vártak az útba nem eső földúton a busz fedélzetén. A járatot üzemeltető társaság szerint a sofőr csak eltévedt.","shortLead":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért...","id":"20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9504466-c618-4dc8-8c4f-2a381d58de3b","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","timestamp":"2019. január. 15. 09:18","title":"Majd' háromnegyed órát kirándultatta egy szőlőhegyen az utasokat a pécsi \"gyorsjárat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e877b1e-c547-434f-892f-c599db180a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak egy hete került ki a Burls Art nevű YouTube-csatornára egy videó, de már közel 7 millió megtekintésnél jár. Mondjuk van is mit nézni: a feltöltő 1200 színes ceruzából rak össze egy gitárt.","shortLead":"Még csak egy hete került ki a Burls Art nevű YouTube-csatornára egy videó, de már közel 7 millió megtekintésnél jár...","id":"20190114_szines_ceruza_elektromos_gitar_burls_art","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e877b1e-c547-434f-892f-c599db180a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f6fc93-3da0-40e3-9935-86ca29146ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_szines_ceruza_elektromos_gitar_burls_art","timestamp":"2019. január. 14. 21:33","title":"Tudja, mit lehet csinálni 1200 színes ceruzából? Például egy működő gitárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli részében lévő Odessza összes iskolájában, elsősorban a kanyarós megbetegedések továbbra is növekvő száma miatt, miközben influenza és más felső légúti betegségek is terjednek az oktatási intézményekben – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál.","shortLead":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli...","id":"20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd975cfa-e086-4080-bde3-2d3519b811f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","timestamp":"2019. január. 14. 16:58","title":"Súlyos a kanyaróhelyzet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9cc3fb-8e84-477d-98e6-cd267272bf98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú új Ram Heavy Dutyval szinte bármit el lehet vontatni.","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú új Ram Heavy Dutyval szinte bármit el lehet vontatni.","id":"20190115_uj_amerikai_szornyeteg_amelynek_a_kisebb_motorja_is_64_literes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9cc3fb-8e84-477d-98e6-cd267272bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233e31c-51fb-4159-a0da-b44cdf32202c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_uj_amerikai_szornyeteg_amelynek_a_kisebb_motorja_is_64_literes","timestamp":"2019. január. 15. 11:21","title":"Új amerikai szörnyeteg, amelynek a kisebb motorja is 6,4 literes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","shortLead":"Újabb politikus jelentette be, hogy indul az elnökjelöltségért.","id":"20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce2e-2451-495d-bb9b-985665d84f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Mar_negy_demokrata_palyazik_Trump_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 05:58","title":"Már négy demokrata pályázik Trump helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legnépszerűbb előfizetés havi 2 dollárral kerül majd többe. ","shortLead":"A legnépszerűbb előfizetés havi 2 dollárral kerül majd többe. ","id":"20190115_Dragulni_fog_a_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f97047e-3d9e-4c6a-8c16-77ac5a553fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Dragulni_fog_a_Netflix","timestamp":"2019. január. 15. 19:04","title":"Drágulni fog a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]