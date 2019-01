Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még csak fél siker a félretájékoztatás legyőzéséhez. Éppen ezért most 84,4 milliárd forintnyi támogatást is nyújtanak, hogy a technológiai fejlődés miatt egyre nehezebb helyzetben lévő kiadók is tovább tudjanak dolgozni.","shortLead":"Komoly erőfeszítéseket tesz a Facebook annak érdekében, hogy visszaszorítsa az álhíreket a platformról, ez azonban még...","id":"20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73be64ec-3403-42ca-a775-bb4a9aa109cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_facebook_ujsagiras_tamogatasa_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. január. 15. 16:03","title":"300 000 000 dollárt költ el a Facebook, hogy támogassa az újságírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak nemsokára lépnie kell.","shortLead":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak...","id":"20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e5cb30-bf66-49ae-b08c-c337a24bf9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","timestamp":"2019. január. 15. 10:01","title":"Az olcsóbb üzemanyag- és ruhaárak nyomták le az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","shortLead":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","id":"20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff893864-5241-4f8c-bf36-9203fbb6c863","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2019. január. 15. 20:57","title":"Kercsi incidens: Moszkva meghosszabbította az ukrán tengerészek előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","id":"20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a2fa0d-ceac-44ef-bcb0-12721f05095a","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","timestamp":"2019. január. 16. 13:42","title":"Megkezdődött az influenzajárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f09668d-a0c5-427f-a8b4-75703436d130","c_author":"Szántó András","category":"elet","description":"Az utóbbi hetekben bejárta a netet egy CNN kisfilm arról, hogyan készül a tökéletes dobostorta a Gerbeaud-ban. Az előbbi még \"csak\" 135 éves, a műhely viszont tavaly ünnepelte a 160. születésnapját. ","shortLead":"Az utóbbi hetekben bejárta a netet egy CNN kisfilm arról, hogyan készül a tökéletes dobostorta a Gerbeaud-ban...","id":"20190116_Ahol_annyi_a_kisertes_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f09668d-a0c5-427f-a8b4-75703436d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2eea9-fcc8-4046-8e36-d737a80373d8","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Ahol_annyi_a_kisertes_","timestamp":"2019. január. 16. 19:40","title":"Ahol annyi a kísértés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f2c9db-abed-40ae-827b-0d0929abb9f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vevőnek eleinte fogalma sem volt róla, hogy Jane Austen családjának fotóit vette meg.","shortLead":"A vevőnek eleinte fogalma sem volt róla, hogy Jane Austen családjának fotóit vette meg.","id":"20190116_Elkepesztoen_ritka_regi_csaladi_fenykepek_bukkantak_fel_eBayen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21f2c9db-abed-40ae-827b-0d0929abb9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d0618f-32e9-48c6-9293-5a999730f473","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Elkepesztoen_ritka_regi_csaladi_fenykepek_bukkantak_fel_eBayen","timestamp":"2019. január. 16. 12:11","title":"Elképesztően ritka, régi családi fényképek bukkantak fel eBay-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak az ország keleti felében várható.","shortLead":"Eső csak az ország keleti felében várható.","id":"20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a342e4-def8-4701-ac8c-07206cae0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","timestamp":"2019. január. 16. 05:10","title":"Tovább melegszik az idő, de kicsit még marad a szél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint. Ugyanis idén babacsomagokat fognak szétosztani közöttük. 120 millió forintból.","shortLead":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint...","id":"20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7756fb-877e-4e0e-91d2-10435c51c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","timestamp":"2019. január. 16. 14:21","title":"120 millióból vesz babacsomagokat az állam a határon túli magyar családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]