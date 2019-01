Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","shortLead":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","id":"20190117_robbanas_lyoni_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b19430f-d0ad-42c9-a6e8-75afb0873fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_robbanas_lyoni_egyetem","timestamp":"2019. január. 17. 10:18","title":"Robbanás történt a lyoni egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei Hangony külterületén talált vaddisznó tetemében mutatták ki az ASP vírusát.","shortLead":"Magyarországon a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei Hangony külterületén talált vaddisznó tetemében mutatták ki az ASP...","id":"20190118_Pestises_vaddisznoktol_tartanak_a_Felvideken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a5fe5a-4b5b-4057-a48d-00a752dc451e","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Pestises_vaddisznoktol_tartanak_a_Felvideken","timestamp":"2019. január. 18. 07:01","title":"Pestises vaddisznóktól tartanak a Felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tehát nem indít eljárást Nagy Blanka ügyben, annak ellenére sem, hogy a kormánypárti sajtóban lejáratni próbált gimnazistának szerinte is sérültek a személyiségi jogai. Péterfalvi Attila magánvéleménye szerint viszont \"az egész úgy, ahogy van, elfogadhatatlan\". ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tehát nem indít eljárást Nagy Blanka ügyben, annak ellenére...","id":"20190116_Peterfalvi_Nem_tartozik_az_adatvedelmi_hatosagra_ha_a_tunteto_diaklany_tanulmanyi_eredmenyeirol_ad_ki_adatokat_a_partsajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea42a3ad-5096-4dbd-b0fe-3b2182e14887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f2f95b-5c83-40eb-bd56-5aa4ba3b6622","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Peterfalvi_Nem_tartozik_az_adatvedelmi_hatosagra_ha_a_tunteto_diaklany_tanulmanyi_eredmenyeirol_ad_ki_adatokat_a_partsajto","timestamp":"2019. január. 16. 16:59","title":"Péterfalvi: Nem tartozik az adatvédelmi hatóságra, ha a tüntető diáklány tanulmányi eredményeiről ír a pártsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy közvetítőcégben ér össze a két birodalom.","shortLead":"Egy közvetítőcégben ér össze a két birodalom.","id":"20190117_A_Fundament_ugynokeivel_ujit_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c2f285-8e37-4e4e-b4ae-1065aef84c3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_A_Fundament_ugynokeivel_ujit_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","timestamp":"2019. január. 17. 14:40","title":"A Fundamenta ügynökeivel újít Mészáros Lőrinc egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","shortLead":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","id":"20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499a5a26-6a95-4f6b-9d0d-f43469c751df","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","timestamp":"2019. január. 17. 20:21","title":"Vidékre is elviszik a POKET zsebkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","shortLead":"Új elnököt is választott közgyűlésén a bank.","id":"20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca83b96d-07cc-40cb-a3a7-9266b4159492","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Megkezdte_az_elokeszuleteket_a_tozsdei_kibocsatasra_az_MKB","timestamp":"2019. január. 17. 14:24","title":"Megkezdte az előkészületeket a tőzsdei kibocsátásra az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar autóipari cégnél dolgozó fiatalembernek a főnöke azt mondta, válasszon, dolgozik vagy esküvőre megy. ","shortLead":"Egy magyar autóipari cégnél dolgozó fiatalembernek a főnöke azt mondta, válasszon, dolgozik vagy esküvőre megy. ","id":"20190118_Haromszorosara_nott_a_tuloraztatassal_kapcsolatos_jogsertesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0771a86f-8e3e-4085-89ed-c6ebefe3240f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Haromszorosara_nott_a_tuloraztatassal_kapcsolatos_jogsertesek_szama","timestamp":"2019. január. 18. 07:15","title":"Háromszorosára nőtt a túlóráztatással kapcsolatos jogsértések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","shortLead":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","id":"20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc62d5e-f4cc-4765-b530-54758c23ac49","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","timestamp":"2019. január. 18. 15:48","title":"Ötven autóval tüntettek a túlóratörvény ellen Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]