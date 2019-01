Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","shortLead":"Vörösben, narancsban pompázott az ég délután, az ország több pontján is megörökítették a látványosságot.","id":"20190116_naplemente_szerda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a6ddb0-70cc-4c3f-a52d-2d0fbc217132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57892908-ece0-4f25-9014-6bcf8878b633","keywords":null,"link":"/elet/20190116_naplemente_szerda","timestamp":"2019. január. 16. 20:34","title":"Varázslatos színekkel búcsúzott a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mariah Carey mindent visz.","shortLead":"Mariah Carey mindent visz.","id":"20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea69a51e-f3e6-4fd1-8910-507c57270de9","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Megvan_a_Facebook_10_eves_kihivasa_Ugy_tunik_gyoztest_hirdethetunk","timestamp":"2019. január. 17. 08:52","title":"Megvan a Facebook 10 éves kihívása? Úgy tűnik, győztest hirdethetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Koltsegvetesi_csalas_gyanujaval_foljelentette_az_ASZ_a_Momentumot_es_a_Parbeszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3479a1-cda2-47ba-bd3a-85a16082f13c","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Koltsegvetesi_csalas_gyanujaval_foljelentette_az_ASZ_a_Momentumot_es_a_Parbeszedet","timestamp":"2019. január. 17. 14:20","title":"Költségvetési csalás gyanújával följelentette az ÁSZ a Momentumot és a Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287435d9-e8b9-4644-9bf4-68a38d15ec41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mégsem léptetné ki Franciaországot az eurózónából Marine Le Pen.","shortLead":"Mégsem léptetné ki Franciaországot az eurózónából Marine Le Pen.","id":"20190118_A_francia_szelsojobb_kihatral_az_egyik_legnagyobb_mellefogasabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287435d9-e8b9-4644-9bf4-68a38d15ec41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757546e-17ef-4b2e-8be4-7ae61a7fe392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_A_francia_szelsojobb_kihatral_az_egyik_legnagyobb_mellefogasabol","timestamp":"2019. január. 18. 11:45","title":"A francia szélsőjobb kihátrál az egyik legnagyobb melléfogásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a maffia is felgyújtotta.","shortLead":"Korábban a maffia is felgyújtotta.","id":"20190117_Bomba_robbant_az_egyik_leghiresebb_napolyi_pizzeria_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746fc738-c176-40ce-9c1f-5fc44dc0a971","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Bomba_robbant_az_egyik_leghiresebb_napolyi_pizzeria_elott","timestamp":"2019. január. 17. 12:17","title":"Bomba robbant az egyik leghíresebb nápolyi pizzéria előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","shortLead":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","id":"20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc7eae-8f39-4c43-bd35-1f5d7299b53e","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","timestamp":"2019. január. 17. 11:32","title":"Továbbra is bajban Matolcsy rokonának a bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai átlagnál jóval nagyobb vállalkozások érkeztek. ","shortLead":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai...","id":"20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8ee276-47be-4a23-acd7-bad1f5affc3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Hazai cégeket is lefagyaszthat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt idő, amikor a mai ár tizedéért, volt, amikor a századáért megvehette volna az állam Munkácsy Mihály festményét, most mégis Pákh Imre „utolsó ajánlatánál” is többet fizetett ki a képért az Orbán-kormány.","shortLead":"Volt idő, amikor a mai ár tizedéért, volt, amikor a századáért megvehette volna az állam Munkácsy Mihály festményét...","id":"20190117_A_Golgotaval_nem_jott_be_Orbanek_eropolitikaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8b5157-36d3-4249-b701-7934373f2e56","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_Golgotaval_nem_jott_be_Orbanek_eropolitikaja","timestamp":"2019. január. 17. 12:27","title":"A Golgotával nem jött be Orbánék erőpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]