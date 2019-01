Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora, Alekszandr Lukasenka Orbán Viktort.","shortLead":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora...","id":"20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09b688-3c8b-420e-9806-64acdbb7884f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","timestamp":"2019. január. 17. 17:20","title":"Európa utolsó diktátora meghívta magához Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89348eb0-e19b-4cc2-86c9-65beba123444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy parkolóban beszélt meg találkozót ismerősével, hogy rendezzenek egy korábbi konfliktust, de esze ágában sem volt kibékülni.","shortLead":"A férfi egy parkolóban beszélt meg találkozót ismerősével, hogy rendezzenek egy korábbi konfliktust, de esze ágában sem...","id":"20190117_Kovel_dobta_be_haragosa_autojanak_ablakat_felfuggesztett_bortont_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89348eb0-e19b-4cc2-86c9-65beba123444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f519879f-0eba-4892-95eb-c78fff93264f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kovel_dobta_be_haragosa_autojanak_ablakat_felfuggesztett_bortont_kapott","timestamp":"2019. január. 17. 09:28","title":"Kővel dobta be haragosa autójának ablakát, felfüggesztett börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok a letelepedési kérelmeket.","shortLead":"Nemzetbiztonsági kifogás miatt csupán 20 kötvényjegyző és 44 családtag esetében utasították el a magyar hatóságok...","id":"20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a51d74-46d1-4df6-82ce-f7c7abacff45","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Offshore_adoparadicsomokbol_is_erkeztek_letelepedesi_kotvenyesek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. január. 17. 11:43","title":"Offshore adóparadicsomokból is érkeztek letelepedési kötvényesek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag teljhatalmat kap a török elnök a gazdasági életben.","shortLead":"Gyakorlatilag teljhatalmat kap a török elnök a gazdasági életben.","id":"20190117_Megengedte_a_torok_parlament_Erdogannak_hogy_barmit_megtegyen_a_gazdasaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0bbb30-5131-4b07-bb81-ac57bd24e6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Megengedte_a_torok_parlament_Erdogannak_hogy_barmit_megtegyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2019. január. 17. 15:47","title":"Megengedte a török parlament Erdogannak, hogy bármit megtegyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A jól ismert trükkel próbálkoznak E.on-ügyfeleket átverni: a cég értesítőihez hasonlító mailben kérnek pénzt.","shortLead":"A jól ismert trükkel próbálkoznak E.on-ügyfeleket átverni: a cég értesítőihez hasonlító mailben kérnek pénzt.","id":"20190117_Az_Eon_nevevel_visszaelve_kernek_penzt_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956ad72a-dbbb-40f1-a2b3-7c003bd4e20c","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Az_Eon_nevevel_visszaelve_kernek_penzt_csalok","timestamp":"2019. január. 17. 18:06","title":"Az E.on nevével visszaélve kérnek pénzt csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást a Brexit-megállapodás elfogadtatásával küszködő brit miniszterelnökön. ","shortLead":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást...","id":"20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f92e6-3a74-42fc-9e95-8621ba238cdd","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","timestamp":"2019. január. 18. 14:04","title":"Gollam ismét belebújt Theresa Maybe, és elénekeltette vele a Bohemian Rhapsodyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe”.\r

\r

","shortLead":"Nemrég egy beszélgetésen Pokorni Zoltán mondta, hogy ezek a gyerekek, „akik mennek a levesbe”.\r

\r

","id":"20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc9fb45-cd99-4f07-b22f-58048d2b0ed4","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Evtizedes_csucson_a_korai_iskolaelhagyok_aranya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 18. 10:43","title":"Évtizedes csúcson a korai iskolaelhagyók aránya Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói lejtmenet következett, majd három éve kvázi folytatta egykori sikerét a Széttörve című filmmel. Most az Üveggel nyilvánítja befejezettnek a trilógiát. Sajnos nem baj, hogy elvileg nem lesz több. Kritika.","shortLead":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói...","id":"20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f309c9-34db-4161-a755-1cae7096c0e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","timestamp":"2019. január. 17. 17:30","title":"A szuperhősöket legyőzte az ego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]