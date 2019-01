Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7b09335-d795-4ddf-be4f-dab044036aa3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó minőségű elektronikai eszközök bizony nem olcsók, de ha a Louis Vuitton új termékét választja valaki, bizony sokkal mélyebbre kell nyúlnia a pénztárcájában.","shortLead":"A jó minőségű elektronikai eszközök bizony nem olcsók, de ha a Louis Vuitton új termékét választja valaki, bizony...","id":"20190117_vezetek_nelkuli_fulhallgato_louis_vuitton_divatmarka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b09335-d795-4ddf-be4f-dab044036aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d3f206-ef0e-496e-b70c-095b09d85d18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_vezetek_nelkuli_fulhallgato_louis_vuitton_divatmarka","timestamp":"2019. január. 17. 21:03","title":"Két betű van rajta, mégis 270 ezer forintba kerül ez a fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13221fa6-7dc0-4c06-9061-a5e9fce5165a","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A legbékésebbnek mondott izraeli városban, Haifában egy múzeumi kiállítás váltott ki hatalmas felháborodást a keresztények körében. Az ok: a keresztre feszített Ronald McDonald bohóc.","shortLead":"A legbékésebbnek mondott izraeli városban, Haifában egy múzeumi kiállítás váltott ki hatalmas felháborodást...","id":"20190118_Bohoc_a_kereszten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13221fa6-7dc0-4c06-9061-a5e9fce5165a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e8aec4-e2cb-4728-a6f2-9b5b509bf701","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Bohoc_a_kereszten","timestamp":"2019. január. 18. 13:32","title":"Bohóc a kereszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","shortLead":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","id":"20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8ce43-db1b-442b-ad88-cc4fb6b8560c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 18. 18:22","title":"Ma is az ügyészségen magyarázkodott Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belügyminiszter által 2010-ig tulajdonolt őrző-védő vállalat azóta több tendert is nyert, hozzájuk tartoznak az MTVA-s biztonsági őrök is.","shortLead":"A belügyminiszter által 2010-ig tulajdonolt őrző-védő vállalat azóta több tendert is nyert, hozzájuk tartoznak...","id":"20190118_Ujabbb_allami_megbizast_nyert_el_Pinter_Sandor_volt_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9ab32b-6131-4892-9b0c-b0b98bef1be3","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Ujabbb_allami_megbizast_nyert_el_Pinter_Sandor_volt_cege","timestamp":"2019. január. 18. 14:18","title":"Újabb állami megbízást nyert el Pintér Sándor volt cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eee0e9c-30c8-4ae4-bf3d-ed88189ce965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21502f9-08ab-4f4f-ada7-58bb3fe083d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Marabu_Feknyuz_Csak_a_szerenyseg","timestamp":"2019. január. 19. 09:45","title":"Marabu Féknyúz: Csak a szerénység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói lejtmenet következett, majd három éve kvázi folytatta egykori sikerét a Széttörve című filmmel. Most az Üveggel nyilvánítja befejezettnek a trilógiát. Sajnos nem baj, hogy elvileg nem lesz több. Kritika.","shortLead":"M. Night Shyamalan minden idők talán legszebb filmjét készítette a képregényekről 2000-ben. Utána komoly alkotói...","id":"20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926897e3-31ca-4b2a-9531-8e10671b6544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f309c9-34db-4161-a755-1cae7096c0e6","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_szuperhosoket_legyozte_az_ego","timestamp":"2019. január. 17. 17:30","title":"A szuperhősöket legyőzte az ego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg Ausztráliában erős hőhullámtól szenvednek az emberek, addig Oroszországban csütörtökön este mínusz 60 fokot regisztráltak.","shortLead":"Míg Ausztráliában erős hőhullámtól szenvednek az emberek, addig Oroszországban csütörtökön este mínusz 60 fokot...","id":"20190118_Tobb_mint_100_fok_kulonbseget_mertek_a_Fold_leghidegebb_es_legmelegebb_pontjai_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7ea695-91c8-410a-9d4d-970e11073a6e","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Tobb_mint_100_fok_kulonbseget_mertek_a_Fold_leghidegebb_es_legmelegebb_pontjai_kozott","timestamp":"2019. január. 18. 16:56","title":"Több mint 100 fok különbséget mértek a Föld leghidegebb és legmelegebb pontjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e943e5-bef8-4e1f-8eda-669bb2a56e09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szolidaritást vállalnak mindenkivel, akit a túlóratörvény, az MTA költségelvonása,vagy a központosított kultúra-támogatás nehéz helyzetbe hoz.","shortLead":"Szolidaritást vállalnak mindenkivel, akit a túlóratörvény, az MTA költségelvonása,vagy a központosított...","id":"20190118_Irok_tomege_all_ki_a_szombaton_demonstralok_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71e943e5-bef8-4e1f-8eda-669bb2a56e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4874dd2c-691e-4bdd-b51d-19bb85585e49","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Irok_tomege_all_ki_a_szombaton_demonstralok_mellett","timestamp":"2019. január. 18. 15:07","title":"Több mint száz író áll ki a szombaton demonstrálók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]