[{"available":true,"c_guid":"bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból. Az unió és legtöbb tagországa távolról sem ennyit nyugodt.","shortLead":"A magyar kormány mintha nem is fogná fel, milyen következményekkel jár, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül zuhan ki...","id":"20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfb48de2-3c64-47e4-8113-0ad23cfc165f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb1614d-20bc-42b6-909e-199b22b29232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_no_deal_brexit_kovetkezmenyek_kormanyzati_lepesek","timestamp":"2019. január. 21. 06:30","title":"No-deal Brexit: már ég a ház, Európa kapkod, csak Orbánék állnak zsebre tett kézzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea796a1-8f16-465f-bfcb-7b8655333f37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rövid időn belül két olyan eset is napvilágot látott, amikor azonnal elvették a hivatásos sofőrök jogosítványát.","shortLead":"Rövid időn belül két olyan eset is napvilágot látott, amikor azonnal elvették a hivatásos sofőrök jogosítványát.","id":"20190122_kamionos_birsag_jogositvany_elvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea796a1-8f16-465f-bfcb-7b8655333f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19749560-56d8-4418-b7fc-73df2b3b2df0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_kamionos_birsag_jogositvany_elvetel","timestamp":"2019. január. 22. 15:09","title":"Úgy tűnik, bekeményítettek a szabálytalankodó kamionosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal szerződést bontottak, korábbi területüket sorompó és kopasz biztonsági őrök védik, délután fél 5-től senki sem mehet a tó partjára. Ez a Modern Városok Programról, benne a Fertő tó felújításáról szóló cikksorozatunk harmadik része. ","shortLead":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal...","id":"20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6deae57-a38d-48bd-b4d3-29fb785be481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","timestamp":"2019. január. 21. 11:10","title":"Partra vetette a tervezett nagyberuházás a Fertő tavi hajóztatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","shortLead":"Nem semmi vasárnapon van túl Lékai Máté.","id":"20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664bdcbb-d8c8-4727-8f21-dee9e0815349","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Lekai_Mate_legjobb_napja_Nyertunk_es_apa_lettem","timestamp":"2019. január. 20. 21:11","title":"Lékai Máté legjobb napja: \"Nyertünk és apa lettem!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8c8cc8-9a03-48c0-9a3a-df2ca2a11d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változásra van esély a Wear OS-t futtató okosórák terén, a rendszert gondozó Google ugyanis megvett valamit a Fossiltól.","shortLead":"Komoly változásra van esély a Wear OS-t futtató okosórák terén, a rendszert gondozó Google ugyanis megvett valamit...","id":"20190121_fossil_group_okosora_google_wear_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df8c8cc8-9a03-48c0-9a3a-df2ca2a11d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb1210-00e4-4a01-8c0d-4766ade5d1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_fossil_group_okosora_google_wear_os","timestamp":"2019. január. 21. 15:33","title":"A Google 11 milliárd forintért vásárol titokzatos technológiát, aminek a csuklónk örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190122_A_gerincserv_komoly_dolog__reagalt_Hadhazy_Akos_a_kikerult_MTVAs_videonkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e1693f-79f0-4c3c-bf9b-c15a4ad74be8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_gerincserv_komoly_dolog__reagalt_Hadhazy_Akos_a_kikerult_MTVAs_videonkra","timestamp":"2019. január. 22. 16:59","title":"\"A gerincsérv komoly dolog\" – reagált Hadházy Ákos a kikerült MTVA-s videónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Napra pontosan 63 évvel az európai integráció motorját beindító francia–német megállapodás után a két ország újra próbálkozik. A környezet azonban egészen más, és kérdéses, mire lesz elég a tandem ereje.","shortLead":"Napra pontosan 63 évvel az európai integráció motorját beindító francia–német megállapodás után a két ország újra...","id":"20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6235b52d-88e5-4fed-98dd-74f794f4a2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","timestamp":"2019. január. 22. 18:12","title":"Merkel és Macron, a két gyengélkedő vezető menti meg Európát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi és természettudományi karának. ","shortLead":"Létszámleépítéssel kell takarékoskodnia az ELTE bölcsészettudományi és természettudományi karának. ","id":"20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517a8e25-df46-4df7-a86d-5ad05ef7adc0","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_5070_oktatot_kuldenek_el_az_ELTE_ket_kararol","timestamp":"2019. január. 21. 09:13","title":"50-70 oktatót küldenek el az ELTE két karáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]