[{"available":true,"c_guid":"e331eeb8-8279-4299-ae3d-721344e17f38","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt, amikor Oroszország északi részén földhöz csapódott egy Tu–22M típusú szuperszonikus bombázó.","shortLead":"Legalább két ember meghalt, amikor Oroszország északi részén földhöz csapódott egy Tu–22M típusú szuperszonikus bombázó.","id":"20190122_Lezuhant_egy_orosz_szuperszonikus_bombazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e331eeb8-8279-4299-ae3d-721344e17f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbfc0ff-eeb4-4d26-8877-8aafcfb7b686","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Lezuhant_egy_orosz_szuperszonikus_bombazo","timestamp":"2019. január. 22. 14:35","title":"Lezuhant egy orosz szuperszonikus bombázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focistát szombaton mutatták be Cardiffban. ","shortLead":"Az argentin focistát szombaton mutatták be Cardiffban. ","id":"20190122_emiliano_sala_premier_league_cardiff_city_eltunt_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d04f4a-e1a8-49de-b0d6-ad15acf98624","keywords":null,"link":"/sport/20190122_emiliano_sala_premier_league_cardiff_city_eltunt_repulo","timestamp":"2019. január. 22. 10:51","title":"Eltűnt az új Premier League-játékos repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el hétfőn este a La Manche-csatorna felett.","shortLead":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City...","id":"20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0240854-b505-49f6-aa92-5ba7dbd30a15","keywords":null,"link":"/sport/20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","timestamp":"2019. január. 23. 10:45","title":"\"A gép, amin ülök, mindjárt szétesik\" – ez lehetett az eltűnt Premier League-csatár utolsó üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kecskeméti légibázis fejlesztése miatt kell áttelepíteni a vadászgépeket.","shortLead":"A kecskeméti légibázis fejlesztése miatt kell áttelepíteni a vadászgépeket.","id":"20190123_Egy_idore_Papara_koltoztetik_a_Gripeneket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c08b5f-e659-4cbf-af67-35bc3271cd01","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Egy_idore_Papara_koltoztetik_a_Gripeneket","timestamp":"2019. január. 23. 07:04","title":"Egy időre Pápára költöztetik a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél egymilliárd forinttal drágább lesz.","shortLead":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél...","id":"20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b1c3a-a862-4ee6-a223-3ae10d5da9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","timestamp":"2019. január. 22. 11:12","title":"Több mint kétszeresére drágult a Vasas-stadion építésének második üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brandon Truaxe 41 éves volt.","shortLead":"Brandon Truaxe 41 éves volt.","id":"20190122_Meghalt_az_egyik_kultikus_szepsegipari_ceg_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112b116-7913-45d0-a17c-24013df652da","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Meghalt_az_egyik_kultikus_szepsegipari_ceg_alapitoja","timestamp":"2019. január. 22. 09:55","title":"Meghalt az egyik kultikus szépségipari cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a kormánypárti képviselők, hanem Varga Mihály és a Magyar Államkincstár elnöke is bojkottálta az ellenzék által kezdeményezett bizottsági ülést. ","shortLead":"Nem csak a kormánypárti képviselők, hanem Varga Mihály és a Magyar Államkincstár elnöke is bojkottálta az ellenzék...","id":"20190122_Nyugdijkaosz_januarban_sem_a_miniszter_sem_a_fideszesek_nem_mentek_el_a_bizottsagi_ulesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de0a29-d8d8-4111-8340-2fa4e572324f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Nyugdijkaosz_januarban_sem_a_miniszter_sem_a_fideszesek_nem_mentek_el_a_bizottsagi_ulesre","timestamp":"2019. január. 22. 14:54","title":"Nyugdíjkáosz januárban: sem a miniszter, sem a fideszesek nem mentek el a bizottsági ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ef0441-b107-443f-81f5-ff4d7d3c3b20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban tomboló hideg miatt teljesen új arcát mutatja a Niagara-vízesés. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban tomboló hideg miatt teljesen új arcát mutatja a Niagara-vízesés. ","id":"20190122_niagara_vizeses_egyesult_allamok_keleti_partvidek_hideg_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ef0441-b107-443f-81f5-ff4d7d3c3b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b22b749-f57d-4117-b4c5-e6b23f91c17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_niagara_vizeses_egyesult_allamok_keleti_partvidek_hideg_ido","timestamp":"2019. január. 22. 17:33","title":"Öt év után ismét befagyott a Niagara-vízesés nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]