Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","shortLead":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","id":"20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd4e17-4bd9-42b3-b937-5c1725c9caee","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","timestamp":"2019. január. 21. 18:35","title":"Hosszú Katinka klubja vízilabdacsapatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő magyaroknak: eltörölhetik a regisztráció 65 fontos költségét.","shortLead":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő...","id":"20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de523c4-4084-477c-b124-0aa85218fae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Itt van a Brexit B-terve: újabb tárgyalással húznák az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákoknak rengeteg feladatot kellett megoldaniuk kevés idő alatt.","shortLead":"A diákoknak rengeteg feladatot kellett megoldaniuk kevés idő alatt.","id":"20190122_Ez_egy_gyorsasagi_verseny__ilyen_volt_a_kozepiskolai_felveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cd2982-4df1-48ca-b916-a2d2c07ba382","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Ez_egy_gyorsasagi_verseny__ilyen_volt_a_kozepiskolai_felveteli","timestamp":"2019. január. 22. 14:23","title":"\"Ez egy gyorsasági verseny\" – ilyen volt a középiskolai felvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos kutatásában, amelynek keretében novemberben megszületettek az első génszerkesztett ikrek az ázsiai országban – közölte William Hurlbut, az amerikai Stanford Egyetem bioetikusa, aki már évek óta kapcsolatban állt kínai kollégájával.","shortLead":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos...","id":"20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03a40cc-6da5-4009-9444-423db0d7f027","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Újabb génszerkesztett babák születhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és az igazságszolgáltatást is.","shortLead":"A Fidesz pedig a hatalma bebiztosítása érdekében átalakította többek között a választási rendszert, a médiát és...","id":"20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0ea2ec-da90-40ec-9a87-c0d354e059e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f33552-5540-4e8b-b082-82b317bfd039","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Wall_Street_Journal_Orban_Magyarorszaga_az_onkenyuralom_es_a_demokracia_hibridje","timestamp":"2019. január. 21. 16:58","title":"Wall Street Journal: Orbán Magyarországa az önkényuralom és a demokrácia hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mi történik, ha valamelyik tulajdonos magatartása veszélyezteti a társaság működését és célját, a cég érdekeivel ellentétesen gondolkodik, esetlegesen kárt is okoz? Ezt járta körbe az Adózóna.","shortLead":"Mi történik, ha valamelyik tulajdonos magatartása veszélyezteti a társaság működését és célját, a cég érdekeivel...","id":"20190122_Kart_okoz_egy_uzlettars_Igy_lehet_kizarni_a_cegbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef57c7d5-b332-4c2a-a8a4-01528e05bb68","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190122_Kart_okoz_egy_uzlettars_Igy_lehet_kizarni_a_cegbol","timestamp":"2019. január. 22. 10:52","title":"Kárt okoz egy üzlettárs? Így lehet kizárni a cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői a jövő terepjáróiként emlegetnek. ","shortLead":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői...","id":"20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc683897-2398-47b5-8d41-1af46600edf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","timestamp":"2019. január. 22. 15:03","title":"A Hyundai megálmodott egy autót, amelynek nemcsak kerei, hanem lábai is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett eredménye.","shortLead":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett...","id":"20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49a05da-039b-4760-b4ae-351dae8b16e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","timestamp":"2019. január. 21. 14:33","title":"Sorra törlik a videókat a YouTube egyik legrégibb és legjobban pörgő csatornájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]