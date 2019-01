Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának ingatlancégétől azt a belvárosi ingatlant, ahová nemrég átköltöztették az Agrárminisztériumot. A hvg.hu ezért pert indított a kormányszerv ellen a közérdekű adatok kiadásáért, hogy kiderüljön, nem volt-e költséghatékonyabb megoldás, mint a Vigadó melletti \"impozáns\" irodaházból igazgatni az agrárium ügyeit, és mennyire jár jól a biznisszel Schmidt Mária és Ungár Péter.","shortLead":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának...","id":"20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdca2a-f9db-4957-bc98-1937e53bb151","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","timestamp":"2019. január. 24. 06:38","title":"Simán eltitkolnák, mennyi közpénz landol Schmidt Mária cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb prognózist is készíteni. Ehhez viszont a zsebünkben lapuló készülékekre lenne szükségük.","shortLead":"Az IBM-hez köthető időjárásügyi vállalat azt ígéri, új előrejelző rendszere képes a jelenleginél sokkal részletesebb...","id":"20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9b8f4-3019-495c-bb8b-573cd26d81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_ibm_the_weather_company_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. január. 23. 13:03","title":"Tűpontos időjárás-előrejelzések jöhetnek, de ehhez kénytelenek belenyúlni a zsebünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján a fekete lyukaknak előbb-utóbb el kell tűnniük. Egy izraeli kutatócsapat most egyel közelebb került ahhoz, hogy bebizonyítsa az elméletben igazolt jelenség létezését.","shortLead":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján...","id":"20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c5fbb-acc0-4a0c-ac73-a3eb7b03f45e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","timestamp":"2019. január. 24. 09:03","title":"45 éve tett egy jóslatot Stephen Hawking a fekete lyukakról, és úgy néz ki, igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit szellőztette meg egy olasz lap. Nullákból nem lesz hiány. ","shortLead":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit...","id":"20190123_samsung_galaxy_s10_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef046ac-11d6-49c9-bc2e-6bf7d5785deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_s10_arak","timestamp":"2019. január. 23. 16:33","title":"Mennyi?! 500 ezer forintnál is többe kerülhet a legdrágább Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol szívesen látják őket onnan, ahol akadályozzák tevékenységüket.","shortLead":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol...","id":"20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b00b8b1-743f-444e-9b45-018bcaa71b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","timestamp":"2019. január. 23. 17:18","title":"Huawei-vezér: Ki is vonulhatunk a minket nem szívesen látó országokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dfed40-7d71-4f6f-b259-b29b83b252e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"34 évig élt házasságban egy nővel.","shortLead":"34 évig élt házasságban egy nővel.","id":"20190124_A_melegeket_kigyogyito_terapia_atyja_ugy_dontott_melegkent_eli_az_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dfed40-7d71-4f6f-b259-b29b83b252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13f2419-5714-415b-bb25-3c8e8908fc12","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_melegeket_kigyogyito_terapia_atyja_ugy_dontott_melegkent_eli_az_eletet","timestamp":"2019. január. 24. 09:19","title":"A melegeket „kigyógyító” terápia atyja úgy döntött, melegként éli az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK-val szerződésben álló cég munkatársa halt meg két nappal ezelőtt a Nyugati pályaudvarnál. ","shortLead":"A BKK-val szerződésben álló cég munkatársa halt meg két nappal ezelőtt a Nyugati pályaudvarnál. ","id":"20190124_Biztonsagi_ort_gazolt_halalra_a_metro_a_Nyugatinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80899ae4-7312-43bf-a2f8-bc778de42ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Biztonsagi_ort_gazolt_halalra_a_metro_a_Nyugatinal","timestamp":"2019. január. 24. 13:38","title":"Biztonsági őrt gázolt halálra a metró a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City labdarúgócsapatának friss igazolásával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el hétfőn este a La Manche-csatorna felett.","shortLead":"Napkeltekor ismét keresni kezdték azt a kisrepülőt, amely az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Cardiff City...","id":"20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0240854-b505-49f6-aa92-5ba7dbd30a15","keywords":null,"link":"/sport/20190123_emiliano_sana_cardiff_nantes_kisrepulo","timestamp":"2019. január. 23. 10:45","title":"\"A gép, amin ülök, mindjárt szétesik\" – ez lehetett az eltűnt Premier League-csatár utolsó üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]