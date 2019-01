Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről volt szó.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány mindig világosan fogalmazott, ha a magyar állam holokauszttal kapcsolatos felelősségéről...","id":"20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db9132c-5273-49d6-a1d5-46cecce0c8e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190127_Gulyas_Gergely_nem_tortenhetett_volna_meg_a_holokauszt_a_magyar_kozigazgatas_tevekenysege_nelkul","timestamp":"2019. január. 27. 18:02","title":"Gulyás Gergely: nem történhetett volna meg a holokauszt a magyar közigazgatás tevékenysége nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8b2ed9-ccc0-4b17-935f-0940263d7b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sébastien Ogier nyerte a világbajnoki sorozat első versenyét.\r

","shortLead":"Sébastien Ogier nyerte a világbajnoki sorozat első versenyét.\r

","id":"20190127_monte_carlo_rali_sebastien_ogier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8b2ed9-ccc0-4b17-935f-0940263d7b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b864aa10-623f-4659-a5f9-c71ef0c39375","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_monte_carlo_rali_sebastien_ogier","timestamp":"2019. január. 27. 16:30","title":"Hihetetlen: 2,2 másodpercen múlt a győzelem a Monte-Carlo-ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","shortLead":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","id":"20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab08ec2-f400-4754-bc83-96b223e2fd42","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 28. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy NB I.-es focista a fogadási csalások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","shortLead":"2017-hez képest 2018-ban 1,3 milliárddal több bevételre sikerült szert tennie a BKK-nak. ","id":"20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa58fd2-3e08-4c6e-bf26-77579939b5b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Aremeles_nelkul_is_nott_a_BKK_bevetele","timestamp":"2019. január. 28. 06:10","title":"Áremelés nélkül is nőtt a BKK bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Lőrinc László","category":"itthon","description":"Szép ez az újmagyar történelem, csak semmi sem igaz belőle.","shortLead":"Szép ez az újmagyar történelem, csak semmi sem igaz belőle.","id":"20190128_Historias_enek_balalajkaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158e473-beab-4441-9dc0-deebc7af27a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Historias_enek_balalajkaval","timestamp":"2019. január. 28. 14:08","title":"Lőrinc László: Históriás ének balalajkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","shortLead":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","id":"20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f75b81-0b50-44b9-afcb-4ce8879e00c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 28. 11:51","title":"Öngyilkos lett egy minisztériumi futár, zaklatás miatt lemondott a miniszter Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69449d76-9474-420a-96f0-f0fddaa2ed23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pontosabban: hogyan rögzítette a padlóhoz? ","shortLead":"Pontosabban: hogyan rögzítette a padlóhoz? ","id":"20190128_Corvin_mozi_moziszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69449d76-9474-420a-96f0-f0fddaa2ed23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da878fa-b8a7-48d9-a8ec-f36f4dda86fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Corvin_mozi_moziszek","timestamp":"2019. január. 28. 15:36","title":"És ön mihez kezdett a Corvin mozi 1000 forintos székével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","shortLead":"II. Erzsébet férje üzenetet küldött Emma Fairweathernek, aki csuklóját törte a balesetben.","id":"20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aba717c-6801-4c2d-93b3-95bae07319ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_fulop_herceg_bocsanatot_kert_a_notol_akivel_osszeutkozott","timestamp":"2019. január. 27. 13:15","title":"Fülöp herceg bocsánatot kért a nőtől, akivel összeütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]