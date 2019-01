Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz Jocky Tv és Moziverzum is.","shortLead":"Lesz Jocky Tv és Moziverzum is.","id":"20190129_Ket_uj_tevecsatornat_indit_a_TV2_Csoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2c25db-2eca-4623-887e-1248cc069206","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Ket_uj_tevecsatornat_indit_a_TV2_Csoport","timestamp":"2019. január. 29. 15:05","title":"Két új tévécsatornát indít a TV2 Csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat, amiket ellenzékben még hevesen védtek.","shortLead":"Azokat, amiket ellenzékben még hevesen védtek.","id":"20190130_Megszuntetne_14_vasuti_mellekvonalat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec17317-a115-41c5-bd2c-d039e643eb29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Megszuntetne_14_vasuti_mellekvonalat_a_kormany","timestamp":"2019. január. 30. 07:14","title":"Megszüntetne 14 vasúti mellékvonalat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisfiút azért nem hagyta felszállni a buszvezető, mert miután a jeges úton elesett, sáros lett a ruhája. ","shortLead":"A kisfiút azért nem hagyta felszállni a buszvezető, mert miután a jeges úton elesett, sáros lett a ruhája. ","id":"20190128_Megalloban_hagyott_gyermek_a_Volanbusz_egyelore_hallgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cffa83-5c8d-46d3-866f-316a2b0e6b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Megalloban_hagyott_gyermek_a_Volanbusz_egyelore_hallgat","timestamp":"2019. január. 28. 18:28","title":"Megállóban hagyott gyermek: a Volánbusz egyelőre hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","shortLead":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","id":"20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3a60a-5fbf-440a-9186-130a78ceb66c","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","timestamp":"2019. január. 30. 08:52","title":"Most épp Timmermans a kormány ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris Tanácsa. A szigorítás márciusban indulhat.","shortLead":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris...","id":"20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26b232d-8a2c-4415-8b3c-656ca198e8d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","timestamp":"2019. január. 29. 17:35","title":"A tavaszt várják az elemzők az MNB keddi kamatdöntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04de0b-efab-4826-9afa-1d81c5ba346b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"E három dolog közelebb visz minket a zsenialitáshoz, a kérdés csak az, hogy hogyan.","shortLead":"E három dolog közelebb visz minket a zsenialitáshoz, a kérdés csak az, hogy hogyan.","id":"20190129_Seta_egy_pohar_bor_es_kaotikus_iroasztal_mi_a_kozos_bennuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d04de0b-efab-4826-9afa-1d81c5ba346b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e40d6d-1493-4a89-8823-6e9ba52584a6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190129_Seta_egy_pohar_bor_es_kaotikus_iroasztal_mi_a_kozos_bennuk","timestamp":"2019. január. 29. 12:15","title":"Séta, egy pohár bor és kaotikus íróasztal: mi a közös bennük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296c0b67-5b8a-400f-84cb-1bd376a77bf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Shield nevű projekt eddig csak az Egyesült Államokban védte a túlterheléses támadásoktól (DDoS) a politikával kapcsolatos szereplőket, mostantól viszont Európában ugyanezt teszi majd.","shortLead":"A Shield nevű projekt eddig csak az Egyesült Államokban védte a túlterheléses támadásoktól (DDoS) a politikával...","id":"20190129_google_jigsaw_project_shield_ddos_tamadas_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296c0b67-5b8a-400f-84cb-1bd376a77bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8d231-6395-471a-8d4a-a17000bcb27f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_google_jigsaw_project_shield_ddos_tamadas_hacker","timestamp":"2019. január. 29. 16:03","title":"Fontos bejelentést tett a Google: megvédik a hackerektől az EP-választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]