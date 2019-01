Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum is Nemény Andrást fogja támogatni az őszi választásokon.","shortLead":"Az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum is Nemény Andrást fogja támogatni az őszi választásokon.","id":"20190130_Szombathelyen_mar_megtortent_osszefognak_az_ellenzeki_partok_az_onkormanyzati_valasztasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a92f2ab-92ca-43a6-ba57-71bc23965437","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Szombathelyen_mar_megtortent_osszefognak_az_ellenzeki_partok_az_onkormanyzati_valasztasra","timestamp":"2019. január. 30. 16:39","title":"Szombathelyen már megtörtént: összefognak az ellenzéki pártok az önkormányzati választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime alkalmazásában. A gondot egy tinédzser fedezte fel, aki édesanyja révén fel is vette a kapcsolatot az Apple illetékeseivel, ám hiába, válasz nem érkezett.","shortLead":"Napokkal az ügy kipattanása előtt tudomást szerezhetett az Apple arról, hogy súlyos biztonsági hiba van a FaceTime...","id":"20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0514c31b-5021-407b-9606-181a81c874ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1678afd1-96cd-4140-b9f8-090478896b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_facetime_szoftverhiba_kemkedes_hallgatozas_adatbiztonsag_csoportos_videochat","timestamp":"2019. január. 30. 16:03","title":"Egy 14 éves fiú fedezte fel, hogy baj van a FaceTime-mal, de az Apple rá sem hederített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat a horogkeresztes harang.\r

","shortLead":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat...","id":"20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cd57d1-007e-48e2-baef-984382ca08f3","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","timestamp":"2019. január. 30. 19:42","title":"Helyén marad a németországi Hitler-harang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest elfogadható mértékben csökkent. ","shortLead":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest...","id":"20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816df07b-63d8-4327-9255-d65b47bc2682","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. január. 30. 17:21","title":"Milyen állapotban van egy Tesla 560 ezer kilométer után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra számíthat.","shortLead":"Aki a mai nap végéig nem vásárolja meg az általa használt útszakaszokra érvényes új matricát, az holnaptól már pótdíjra...","id":"20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca31f8a-467d-465d-ba17-773e3bc94fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_fontos_hataridonap_a_mai_az_autosoknak_lejarnak_a_tavalyi_ematricak","timestamp":"2019. január. 31. 08:21","title":"Fontos határidőnap a mai az autósoknak, lejárnak a tavalyi e-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre egy krátert a vörös bolygó felszínén, ami korábban nem volt ott.","shortLead":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre...","id":"20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75099fb-736b-441f-ba8a-9c49df21160d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","timestamp":"2019. január. 29. 19:03","title":"Lefotózták a Mars legfiatalabb kráterét, alig féléves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

","shortLead":"Varga Tamás sokáig erősen ellenezte a Nagy Imre-szobor áthelyezését, de most megegyezett a kivitelező céggel.\r

","id":"20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356e7b94-e620-404e-a7fa-0e03d63777ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Nagy_Imreszobor_rabolintott_a_szobrasz_a_Jaszai_Mari_terre","timestamp":"2019. január. 31. 14:41","title":"Nagy Imre-szobor: rábólintott a szobrász a Jászai Mari térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]