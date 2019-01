Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott előkészítő ülésen, ezért a meghallgatását március 4-én folytatják.","shortLead":"Rosszul lett az inárcsi családsegítő megölésével vádolt férfi szerdán a Budapest Környéki Törvényszéken tartott...","id":"20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ca5975-b91f-4abb-b248-e27b94bbcf74","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_rosszul_lett_a_targyalasan_az_inarcsi_csaladsegito_megolesevel_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 14:15","title":"Rosszul lett a tárgyalásán az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d057b-6d56-4fd7-b437-74b7b4d62068","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A stresszt és a depressziót ugyan modern kori betegségeknek tartjuk, de valójában már az ókorban ismerték őket, például Hippokratész is sokat foglalkozott velük. Kezelésükre évezredeken keresztül ugyanazokat a növényeket használták, méghozzá annyira sikeresen, hogy még a modern kori farmakológia is szívesen fordul ugyanezekhez a módszerekhez. Lássuk, milyen gyógynövények adnak enyhülést több ezer éve a lelki betegségekben szenvedőknek! ","shortLead":"A stresszt és a depressziót ugyan modern kori betegségeknek tartjuk, de valójában már az ókorban ismerték őket, például...","id":"remotivextra_20190128_Gyogynovenyekkel_a_stresszdepresszio_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d057b-6d56-4fd7-b437-74b7b4d62068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46e403c-fff6-46dd-a107-9c06f0fdfc3f","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190128_Gyogynovenyekkel_a_stresszdepresszio_ellen","timestamp":"2019. január. 30. 07:35","title":"Gyógynövényekkel a stresszdepresszió ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","shortLead":"Úgy tűnik, árthat a „két fél egy egész” mítosz.","id":"20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2147e735-e3d6-4ac2-857f-621ae9c4f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41e18b3-983e-49f2-953d-334b65e7ef5f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190130_A_lelkitarsak_nem_veszekednek__vagy_megis","timestamp":"2019. január. 30. 13:15","title":"A lelkitársak nem veszekednek – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"","category":"kkv","description":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","shortLead":"A közbeszerzésen az a cég tarolt, amelyik korábban az online pénztárgépek forgalmazásán is nyert.","id":"20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24035e1a-f251-47be-8f3f-4feb7be7eea9","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_30_millio_forintert_racsozta_le_egyik_folyosojat_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 31. 14:14","title":"30 millió forintért rácsozta le egyik folyosóját az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét. Igaz, ezúttal nem a számítógépeket, hanem az Xbox One-okat érinti a dolog.","shortLead":"A windows-os számítógépek kék halála után úgy tűnik, itt egy újabb probléma, ami megkeseríti a felhasználók életét...","id":"20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2f1e94-4bbb-4627-94ab-b8e770b08e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_xbox_one_microsoft_leallas_hiba","timestamp":"2019. január. 30. 21:33","title":"Leálltak az Xbox One-ok, az egész világon probléma volt velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","shortLead":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","id":"20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49cc514-0afb-45d9-830e-2e6a76b29318","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","timestamp":"2019. január. 30. 13:28","title":"Már 10 ezren szavaztak a budapesti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d5987e-cc33-42c6-aa94-712b86f0f38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamiért úgy gondolták a sofőrök, jó ötlet megállni az autópálya középső sávjában a koccanás után. Nem jól gondolták.","shortLead":"Valamiért úgy gondolták a sofőrök, jó ötlet megállni az autópálya középső sávjában a koccanás után. Nem jól gondolták.","id":"20190130_autopalya_baleset_koccanas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d5987e-cc33-42c6-aa94-712b86f0f38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f0aab5-dcda-40d1-b025-9305c94c623a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_autopalya_baleset_koccanas_video","timestamp":"2019. január. 30. 15:21","title":"Az autópálya közepén álltak le a kocsik a koccanás után, nem sok hiányzott az újabb balesethez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]