[{"available":true,"c_guid":"8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","shortLead":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","id":"20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e081e1a-037f-46b3-9dc0-970ce49b7366","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","timestamp":"2019. február. 04. 18:32","title":"A csatornarendszeren keresztül jutottak be a rablók az antwerpeni páncélterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emellett a háborúk befejezésének fontosságáról is beszélt a keresztény egyházfő Abu-Dzabiban, míg a nagytekintélyű kairói nagyimám \"keresztény testvéreink\" védelméről és a kulturális integráció fontosságáról szólt.","shortLead":"Emellett a háborúk befejezésének fontosságáról is beszélt a keresztény egyházfő Abu-Dzabiban, míg a nagytekintélyű...","id":"20190205_Ferenc_papa_es_a_muszlim_nagyimam_is_a_vallasi_fanatizmus_visszaszoritasara_szolitott_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072d0f70-8709-43e6-9089-964c9c6accba","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Ferenc_papa_es_a_muszlim_nagyimam_is_a_vallasi_fanatizmus_visszaszoritasara_szolitott_fel","timestamp":"2019. február. 05. 06:59","title":"Ferenc pápa és a muszlim nagyimám is a vallási fanatizmus visszaszorítására szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titkos szavazáson mondhattak véleményt az évi 250 órát meghaladó túlóra alkalmazásáról. ","shortLead":"Titkos szavazáson mondhattak véleményt az évi 250 órát meghaladó túlóra alkalmazásáról. ","id":"20190205_A_hodmezovasarhelyi_onkormanyzat_alkalmazottai_nemet_mondtak_a_tuloratorvenyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27fe835-595d-4fe3-b278-fb734b6b3d18","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_A_hodmezovasarhelyi_onkormanyzat_alkalmazottai_nemet_mondtak_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. február. 05. 18:39","title":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat dolgozói nemet mondtak a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","shortLead":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","id":"20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe16ba-0d08-4238-8973-9a7d8844ba40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","timestamp":"2019. február. 05. 10:21","title":"Viszlát, dízel, innen nem nagyon van visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","shortLead":"Nagy veszteséggel zárta a Ryanair az előző negyedévet, és a Brexit miatt nem is vár sok jót a következő hónapoktól.","id":"20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b431470-2d3c-48a9-bed2-62e40b75ec9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Az_olcso_jegyekkel_magyarazza_a_Ryanair_hogy_majdnem_20_millio_eurot_bukott","timestamp":"2019. február. 04. 12:24","title":"Az olcsó jegyekkel magyarázza a Ryanair, hogy majdnem 20 millió eurót bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta a tüzet, őrizetbe is vették.","shortLead":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta...","id":"20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0dd87b-4ec2-4b49-bd76-49219c4da5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","timestamp":"2019. február. 05. 05:33","title":"Nyolcan meghaltak egy kigyulladt párizsi lakóházban, gyújtogatásra gyanakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82b9f4-126c-4f68-8ba8-00ed240776b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt héten -32 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet az amerikai Minnesotában, egy helyi férfi pedig úgy döntött, egy kísérlettel demonstrálja, mennyire hideg van náluk.","shortLead":"A múlt héten -32 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet az amerikai Minnesotában, egy helyi férfi pedig úgy döntött...","id":"20190205_amerikai_sarki_hideg_polar_vortex_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a82b9f4-126c-4f68-8ba8-00ed240776b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95406fe9-6d11-43a9-9f2a-68650194cf2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_amerikai_sarki_hideg_polar_vortex_tojas","timestamp":"2019. február. 05. 09:33","title":"Videó: Megcsinálták a nyári tojásos trükk téli verzióját, -32 Celsius-fokos hidegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija várhatóan 2020-ban fog elkészülni.","id":"20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a7d53b1-e975-4ee7-bd9d-d3d1e845cd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d7496-4e8b-4d26-80cd-8c456f8d36fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_meg_egy_kicsit_varni_kell_az_500_kmh_vegsebessegu_kozuti_hiperautora","timestamp":"2019. február. 04. 13:21","title":"Jön, de még egy kicsit várni kell az 500 km/h végsebességű közúti hiperautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]