Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","shortLead":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","id":"20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a6d650-3fe5-454b-8e9a-08d2384b7f7e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","timestamp":"2019. február. 05. 20:45","title":"Látott már nutellás gíroszt? Most akár meg is veheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A buszvezetők és a szerelők is tömegével váltanak szakmát, ezért keveslik az idénre tervezett 5 százalékos béremelést. Ha marad az ütem, szerintük veszélybe kerülhet a szolgáltatás ellátása.","shortLead":"A buszvezetők és a szerelők is tömegével váltanak szakmát, ezért keveslik az idénre tervezett 5 százalékos béremelést...","id":"20190205_Keves_a_buszvezeto_es_szerelo_aggodik_a_volanos_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb7f790-71f0-4798-ac87-f4c3a489d514","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Keves_a_buszvezeto_es_szerelo_aggodik_a_volanos_szakszervezet","timestamp":"2019. február. 05. 12:58","title":"Kevés a buszvezető és szerelő, aggódik a volános szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti árnál már harmadával kerülhet többe a Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúsági Centrumának beruházása, ahol egy nyolcezres lelátójú stadiont is építenek a harmadosztályú helyi csapatnak.","shortLead":"Az eredeti árnál már harmadával kerülhet többe a Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúsági Centrumának beruházása, ahol...","id":"20190206_Ujra_dragult_a_szegedi_puspok_kedvenc_stadionja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc747878-cb48-49cd-abe9-66d142a96b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01644d78-de06-4393-a5a1-4b8fa34aeccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Ujra_dragult_a_szegedi_puspok_kedvenc_stadionja","timestamp":"2019. február. 06. 10:55","title":"Újra drágult a szegedi püspök kedvenc stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb, de annál fontosabb, a biztonsággal kapcsolatos frissítés érkezett az iOS-es WhatsAppba.","shortLead":"Egy kisebb, de annál fontosabb, a biztonsággal kapcsolatos frissítés érkezett az iOS-es WhatsAppba.","id":"20190205_whatsapp_frissites_ios_iphone_arcfelismeres_ujjlenyomatos_zarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f150ad-5ecc-4b7e-8759-9dc9c23e379f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_whatsapp_frissites_ios_iphone_arcfelismeres_ujjlenyomatos_zarolas","timestamp":"2019. február. 05. 13:03","title":"Most frissítse a WhatsApp alkalmazást, ha iPhone-ja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem ez az egyetlen szankció. Magatartási kódexet írna elő az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők számára a kormányoldal agytrösztje, a Századvég.","shortLead":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem...","id":"20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e09d909-462b-47cf-b793-94fe17b03093","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","timestamp":"2019. február. 07. 08:45","title":"Magatartási kódex lehet a parlamenti rendszabályozás eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai téli olimpiánál történt. Hogy ezt elérjék, egy igen radikális eszközhöz nyúlnak.","shortLead":"A japánok szeretnék megelőzni, hogy olyan kibertámadás érje őket a 2020-as nyári olimpia idején, mint ami a dél-koreai...","id":"20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dd4e4-2880-4bcb-8939-cfe0b24c93c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_japan_kibervedelem_kibertamadas_hackeles_tokio_2020_iot_eszkozok","timestamp":"2019. február. 05. 13:33","title":"200 millió civil eszköz ellen indít hackertámadást Japán, állítják, jó okuk van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","shortLead":"Senki sem érti, hogy csinálta, mert nem volt nála sem lőfegyver, sem kés, sem turistabot.","id":"20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8983073-c31e-4bde-bd37-d4485633f816","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Puszta_kezzel_vegzett_egy_ferfi_egy_pumaval_ami_ratamadt_a_vadonban","timestamp":"2019. február. 06. 11:45","title":"Puszta kézzel végzett egy férfi egy pumával, ami rátámadt a vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","shortLead":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","id":"20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5b3aa-a07d-4a84-bb7f-4622b3f61978","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","timestamp":"2019. február. 06. 09:37","title":"Az európai ügyek bizottságának elnöke is megmagyarázta, miért nem fogadták a holland delegációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]