Minden, ami kávé

Ha a reggeli első kávét nem is itt isszuk meg, hiszen mindkét nap délelőtt 11-kor indul útjára a koffeinista gyönyör a Millenáris B csarnokában, csak győzzünk este 7-ig kóstolni, tapasztalni, tanulni a szakma legjobbjaitól, és barátkozni. Miként is vélekednek a svédek, a fikázás nagymesterei? Vallják, megdöbbentő erő lakozik egy-egy csésze kávéban, amit nem otthon, magunkban kortyolunk el. Erő, ami képes összekötni az embereket és közösséget teremteni.

© Wikimedia

Hogy ez a rendezvény az elmúlt évek alatt mennyi embert hozott össze csészéről csészére, azt megsaccolni sem tudjuk, de hogy nagyon érzik-értik a fikázást, azt igen. S még mielőtt bárki kajánkodni kezdene: a fika svédül nem más, mint a kávézás művészete.

Szombaton kora délután, egy órakor kezdődnek a pallérozódni vágyóknak az előadások, lesz nyerskávé-kurzus a Kilimanjaro Speciality Coffee szervezésében, indonéz kávékóstoló, home barista workshop, kávés kerekasztal, s a napot a Varros pezsgő mesterkurzus zárja. Vasárnap egy igazán különleges bemutatóval indul a délután, a város legújabb szenzációjával, az Enjoy Budapest Café robotjaival. Izgalmasnak ígérkezik a The Pink Project előadás is, ami egy új kávévariánsról szól, eltanulhatjuk a professzionális "kávéérzékelést", vagyis bekukkanthatunk a hivatásos kávékóstolók világába. Majd bemutatkozik a Berlinből érkező 19grams pörkölő workshop keretében (is). A teafanoknak teakoktél-bemutató és -előadás.

A több mint 40 kiállító standján mindeközben kora délelőttől estig számos érdekes kísérőprogram, kávékoktél-kóstoló, saját kávé készítése különböző lágyságú vizekkel, cava- és proseccokóstolók. S nyugi, a speciality kávék mellett az olasz eszpresszó rajongói sem maradnak koffein nélkül.

© KBB

A gasztroválasztékban sushik, tapasok, levesek és desszertkülönlegességek.

A két nap során három országos bajnokság is zajlik. A baristák a Magyar Cup Tasters Bajnokságon mérik össze tudásukat, és a győztes képviseli hazánkat a berlini világdöntőn (néhány éve magyar világbajnokot ünnepelhettünk, és a mezőny most is erősnek ígérkezik). Az Amatőr Magyar Barista Bajnokságra is ez alkalomból kerül sor, éppenséggel a professzionális verseny szabályai szerint.

Végül a Magyar Bártender Szövetség szervezésében: Hidegháború – Cold Brew Cocktail verseny, amelyet bárkonferencia követ.

© KBB

Részletes program, a kiállítók listája, minden információ az esemény honlapján és Facebook-oldalán.