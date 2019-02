Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan értelmezett egy ideje. Egy magyar elemzés azt mutatja meg, hogy az újra induló fegyverkezési verseny és az atomhatalmak szaporodása hogyan növeli a fenyegetettséget.","shortLead":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan...","id":"20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b1bb2-0889-428e-abf4-638441a7cb27","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Közelebb a végítélethez: újra eljöhet az atomfegyverekkel fenyegetés kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","shortLead":"Dan Mallory éveken át hazudott, most elismerte.","id":"20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=155b7051-9c79-4305-8eaf-ab834251cf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12976b9-6595-4c87-9e08-9065d4907ccd","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Agyrakot_kamuzott_maganak_egy_amerikai_iro","timestamp":"2019. február. 07. 09:30","title":"Agyrákot kamuzott magának egy amerikai író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f115cbbd-3bad-4e7c-abc8-cd641719a065","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb rákos eseteket hozott kapcsolatba a mellimplantátummal az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) szerdai jelentése.","shortLead":"Újabb rákos eseteket hozott kapcsolatba a mellimplantátummal az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) szerdai...","id":"20190208_mellimplantatum_alcl_rakos_megbetegedes_fda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f115cbbd-3bad-4e7c-abc8-cd641719a065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85929199-26e9-4a1d-847a-ced19c504e52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_mellimplantatum_alcl_rakos_megbetegedes_fda","timestamp":"2019. február. 08. 07:03","title":"475 nőnél állapítottak meg ritka rákot, 9-en már meg is haltak a mellimplantátum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","shortLead":"A Nantes ultimátumot adott a Cardiff Citynek: tíz napon belül fizessen Emiliano Saláért.","id":"20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f5029c-de7e-4318-82c6-620c19ec5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_emiliano_sala_nantes_cardiff_atigazolas","timestamp":"2019. február. 06. 21:28","title":"Volt csapata követeli a pénzt az eltűnt focista új klubjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d291c50-3bdf-4d64-ad51-a01536334738","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormány – mondta – nem lepődött meg a döntésén.","shortLead":"A kormány – mondta – nem lepődött meg a döntésén.","id":"20190206_tarlos_istvan_fopolgarmester_red_bull_air_race_hungaroring_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d291c50-3bdf-4d64-ad51-a01536334738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241006a4-36dd-4b03-8c64-15297600100b","keywords":null,"link":"/sport/20190206_tarlos_istvan_fopolgarmester_red_bull_air_race_hungaroring_zrt","timestamp":"2019. február. 06. 16:37","title":"Megszólalt Tarlós az Air Race-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a52745-149d-4a74-ba2c-8c2ad8189949","c_author":"","category":"itthon","description":"Furcsa feliratok jelentek meg szerda este több szerkesztőség előtt: kaptak a független lapok, és kaptak a bezártak, illetve olyanok, ahol már más szerkesztőségek működnek. Az elkövetők a Momentum emberei voltak, állítólag ez az aggódás jele. ","shortLead":"Furcsa feliratok jelentek meg szerda este több szerkesztőség előtt: kaptak a független lapok, és kaptak a bezártak...","id":"20190206_Sajatos_akcioval_emlekezett_meg_a_Momentum_az_O1Gevfordulorol__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a52745-149d-4a74-ba2c-8c2ad8189949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6b51e2-ae51-4ffb-a905-074bd1b90897","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Sajatos_akcioval_emlekezett_meg_a_Momentum_az_O1Gevfordulorol__fotok","timestamp":"2019. február. 06. 23:56","title":"Sajátos akcióval emlékezett meg a Momentum az O1G-évfordulóról - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","shortLead":"A 17-es, a 19-es és a 41-es sem jár, mást kell választani helyettük.","id":"20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e07ba1-f277-4e4b-978b-633a381ba84d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190208_Baleset_miatt_tobb_villamos_sem_kozlekedik_Budan","timestamp":"2019. február. 08. 08:54","title":"Baleset miatt több villamos sem közlekedik Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]