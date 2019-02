Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer mégsem zárná ki a Fideszt a pártból.","id":"20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64100506-9221-4d7b-ae2f-737ea19b41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c48714f-57f2-4c7a-ac56-cb47b5d82627","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Merkel_utoda_sem_lesz_Orban_baratja_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Merkel utóda szerint Orbán nehéz ügy az Európai Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemes egyszerűséggel egy rosszul rögzítve szállított bútordarab a videó és a vers főszereplője.","shortLead":"Nemes egyszerűséggel egy rosszul rögzítve szállított bútordarab a videó és a vers főszereplője.","id":"20190207_a_nap_videoja_utra_borult_a_butor_verset_irtak_rola_a_budakalaszi_rendeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f7a96-12c4-4faa-83f1-da536cd31488","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_a_nap_videoja_utra_borult_a_butor_verset_irtak_rola_a_budakalaszi_rendeszek","timestamp":"2019. február. 07. 06:41","title":"A nap videója: útra borult a bútor, verset írtak róla a budakalászi rendészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány segíthet csökkenteni Magyarország orosz energiafüggőségét, ha arra bátorítja az amerikai Exxon céget, hogy kezdje meg a fekete-tengeri Domino-1 gázmező régóta húzódó kitermelését – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Rick Perry amerikai energiaügyi miniszterrel folytatott washingtoni tárgyalásán.","shortLead":"Az amerikai kormány segíthet csökkenteni Magyarország orosz energiafüggőségét, ha arra bátorítja az amerikai Exxon...","id":"20190207_Amerikai_segitseget_kert_Szijjarto_az_orosz_gazfuggoseg_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a0124d-7a06-4c6b-bdc8-4f4a0e26e6da","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Amerikai_segitseget_kert_Szijjarto_az_orosz_gazfuggoseg_ellen","timestamp":"2019. február. 07. 17:36","title":"Amerikai segítséget kért Szijjártó az orosz gázfüggőség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","shortLead":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","id":"20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efce62b2-496c-4e65-9e31-6ee635f82469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","timestamp":"2019. február. 08. 11:53","title":"Nem bírta kihagyni egy férfi, hogy egy nyitott ajtós, járó motorú Jaguarba botlott Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra. Megtudtuk, a vezetők közül ki mennyi időt töltött ott. Orbán Viktor magánútjain nem nagyon használta a várót, talán egy kivétellel: július 10-én vb-meccsen is járt, és a váróban is megfordult.","shortLead":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra...","id":"20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421c2d1-e41d-48fe-a896-72298c792180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"Így használta Orbán és Áder a negyedmilliárdos exkluzív ferihegyi várót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","shortLead":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","id":"20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d888e83-d0ab-4439-8cef-369b643e1c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 06:41","title":"A nap videója: a győri BMW-s, aki nem tesz a sztereotípiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ee3c9b-543a-475b-9a1c-4457fc94e093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónap végi mobil szakkiállításon, az MWC 2019-en mutathatja be a ZTE új csúcstelefonját. A készülék a napokban megjelent a Geekbenchen, meglepően magas pontszámokkal.","shortLead":"A hónap végi mobil szakkiállításon, az MWC 2019-en mutathatja be a ZTE új csúcstelefonját. A készülék a napokban...","id":"20190208_zte_axon_geekbenchen_samsung_galaxy_s10_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ee3c9b-543a-475b-9a1c-4457fc94e093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403d1288-cd04-47b9-9908-5617508d84d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_zte_axon_geekbenchen_samsung_galaxy_s10_plusz","timestamp":"2019. február. 08. 13:03","title":"Feltűnt egy ZTE-telefon: erősebb lesz a Samsung Galaxy S10+-nál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

\r

","shortLead":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

\r

","id":"20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aba218-a530-41b9-bde3-3deff8cc6d7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","timestamp":"2019. február. 07. 11:10","title":"Ráfizetéses, drága parkolási rendszert sikerült kialakítani Zuglóban MSZP–Fidesz-összefogással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]