[{"available":true,"c_guid":"67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal bizonyult piacvezetőnek Magyarországon, összesen 20 047 eladott autóval. Szamosi Viktorral, a Ford Magyarország ügyvezetővel beszélgettünk a siker titkairól, a jelen és a jövő közlekedéséről. ","shortLead":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal...","id":"fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be28387-24ca-4c76-998d-d5c136dfc538","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","timestamp":"2019. február. 12. 08:50","title":"A biztonság nálunk nem üzleti kérdés: ha csak néhány életet tudunk megmenteni évente, már megérte a befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai filmakadémia bejelentette, hogy négy kategória, köztük az operatőri győztesének a reklámszünetben adják át a díjat az Oscar-gálán, hogy ezzel rövidítsék a műsoridőt.","shortLead":"Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának (ACS) elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai...","id":"20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c1bf7f-8d99-422c-b840-43d61114bdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b07624-9350-4d25-b3c1-04dffd0f56a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Oscar_reklamszunet_operator_musorido_dijatadas","timestamp":"2019. február. 13. 15:12","title":"Oscar: reklámszünetben adják át a díjukat, háborognak az operatőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a2051-bb78-48bd-91bc-218a1a1d18cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon kívül, hogy szerencsés módon nem lett komoly baleset a manőverekből, igen tanulságos pillanatok, tényleg ilyesmire kell számítani a forgalomban? ","shortLead":"Azon kívül, hogy szerencsés módon nem lett komoly baleset a manőverekből, igen tanulságos pillanatok, tényleg ilyesmire...","id":"20190212_m3_autopalya_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=417a2051-bb78-48bd-91bc-218a1a1d18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b56f72-9eab-4bea-81ab-1763fa55bbe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_m3_autopalya_autos_video","timestamp":"2019. február. 12. 10:28","title":"Olyan videó készült az M3-as kivezetőjén, amit nehéz józan ésszel felfogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","shortLead":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","id":"20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a81d8ff-f318-4bdd-ad8d-13e920b71e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","timestamp":"2019. február. 12. 08:14","title":"Karácsony: Súlyos hibát követtem el, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben az újabb tárgyalásán sem tud részt venni.","shortLead":"És közben az újabb tárgyalásán sem tud részt venni.","id":"20190212_Kovacs_Bela_kihagyja_az_idei_EPvalasztast_helyette_Uzbegisztanra_fokuszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec753de3-bfda-492c-9a0a-699a90f08b6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Kovacs_Bela_kihagyja_az_idei_EPvalasztast_helyette_Uzbegisztanra_fokuszal","timestamp":"2019. február. 12. 09:41","title":"Kovács Béla kihagyja az idei EP-választást, helyette Üzbegisztánra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","shortLead":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","id":"20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdc899d-abf4-4d14-9409-fe5c28fb4108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","timestamp":"2019. február. 13. 13:01","title":"300 milliárd forintba kerül Orbán családvédelmi terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után kutassanak. Most egy újabbat találtak meg.","shortLead":"A 2018 októberében elhunyt Paul Allen expedíciós csapata továbbra is járja az óceánokat, hogy hajóroncsok után...","id":"20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d546a5f-5ad2-413e-b991-ec4414755e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d38be-8c46-4c04-95e0-6c12d50f140c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_uss_hornet_repulogep__hordozo_anyahajo_masodik_vilaghaboru_felfedezes_rv_petrel","timestamp":"2019. február. 13. 10:33","title":"76 éve süllyedt el, most 5300 méter mélyen találták meg az amerikaiak egyik legfontosabb hadihajóját – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem az idegengyűlölet, ami összeköti az új populistákat. A képmutatás az – írja.","shortLead":"Nem az idegengyűlölet, ami összeköti az új populistákat. A képmutatás az – írja.","id":"20190213_Applebaum_A_kepmutatas_a_populistak_fo_fegyvere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae07e5f-0422-4809-9a93-0ab31d555b31","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Applebaum_A_kepmutatas_a_populistak_fo_fegyvere","timestamp":"2019. február. 13. 05:30","title":"Applebaum: A képmutatás a populisták fő fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]