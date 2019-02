Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","shortLead":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","id":"20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ef305-f7b9-4be7-b091-2f39c47dcb5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","timestamp":"2019. február. 13. 17:43","title":"Oda a védjegy, bárki gyárthat Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett: az orosz–kínai geopolitikai nyomulások aggasztják Washingtont, ha Magyarországra gondol. Erről azonban szokatlanul keményen fogalmazott az amerikai külügyminiszter, mézesmadzagnak viszont megállapodtak védelmi kérdésekben. És lehet, hogy a Gripeneket is amerikai gépekre cseréljük. Lassan összeállnak a Pompeo-látogatás részletei.","shortLead":"Szintet lépett és stílust váltott Amerika – az eddigi, szinte megszokott kritikák helyett új jelzés érkezett...","id":"20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055131c-7fec-49a9-b478-afdec2c74664","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ha_Orban_nem_ert_a_finom_fenyegetesbol_szankciok_is_johetnek","timestamp":"2019. február. 13. 17:15","title":"Ha Orbán nem ért a finom fenyegetésből, szankciók is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak válságkezelő javaslatára Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a friss HVG-ben.","shortLead":"Jó lenne elkerülni a nemzeti valuták szétválasztását, akkor inkább jöjjön a helikopterpénz – reagál az IMF kutatóinak...","id":"20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785c275-4972-48fa-aca9-3091678a695d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Suranyi_Gyorgy_inkabb_helikopterpenzparti_valsag_idejen","timestamp":"2019. február. 13. 13:51","title":"Surányi György inkább helikopterpénz-párti válság idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó közreműködésével. Az egyik fejezetben a Németországban dolgozó magyar prostituáltakról beszél egy kutató. Ezt mutatjuk most be.","shortLead":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó...","id":"20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5299-9058-4b0d-a6dd-63862a96e93c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","timestamp":"2019. február. 13. 21:00","title":"„A jó strici az, aki minél jobban ki tudja zsákmányolni az úton dolgozó nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közben már több mint ötszázan meghaltak a mostani járványban.","shortLead":"Közben már több mint ötszázan meghaltak a mostani járványban.","id":"20190212_Szexert_cserebe_adtak_az_ebola_elleni_oltast_Kongoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938c7f8b-6acc-4b68-9a2e-578aa17c8333","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Szexert_cserebe_adtak_az_ebola_elleni_oltast_Kongoban","timestamp":"2019. február. 12. 09:06","title":"Szexért cserébe adták az ebola elleni oltást Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","shortLead":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","id":"20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff7e0ce-893d-493e-82c5-74682b32ad69","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","timestamp":"2019. február. 13. 10:43","title":"Mint a villám: ez a kissrác lehet a leggyorsabb gyerek a világon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","shortLead":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","id":"20190212_seat_tuz_video_martorell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f173a-5aef-4665-b19a-aa52c27c12eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_seat_tuz_video_martorell","timestamp":"2019. február. 12. 14:05","title":"Kigyulladt a Seat múzeuma, több száz autó volt veszélyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

","id":"20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4f4e8-7ae2-4469-b5df-d032e984192c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","timestamp":"2019. február. 13. 16:17","title":"A debreceni Fidelitas egyetemi politizálásnak lát egy, a romák elleni sorozatgyilkosságról szóló konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]