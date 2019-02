Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d5aff6-b143-43b0-9002-a653ceec361e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint Kovács 6 millió forintos kárt okozott fantomgyakornokok foglalkoztatásával, Kovács szerint csak adminisztrációs hibát vétett.\r

\r

","shortLead":"A vád szerint Kovács 6 millió forintos kárt okozott fantomgyakornokok foglalkoztatásával, Kovács szerint csak...","id":"20190214_Koltsegvetesi_csalas_ugy_miatt_tanuskodik_Vona_Gabor_Kovacs_Bela_pereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d5aff6-b143-43b0-9002-a653ceec361e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235a7979-a8bf-4db4-a000-5a6aa937da5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Koltsegvetesi_csalas_ugy_miatt_tanuskodik_Vona_Gabor_Kovacs_Bela_pereben","timestamp":"2019. február. 14. 09:52","title":"Költségvetési csalás ügy miatt tanúskodik Vona Gábor Kovács Béla perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi közösségi célokra – írja a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi...","id":"20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c9145c-671e-413a-8ec9-0e3ccdc2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 14. 13:09","title":"Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált, népnevelési eszközként viszont kétséges a hatása.","shortLead":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált...","id":"20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930aa8a-5192-45ec-886c-642c159cfafd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","timestamp":"2019. február. 14. 14:40","title":"Sok pénz bejött a chipsadóból, csak a népnevelés nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios lámpái nem adnak elég fényt.","shortLead":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios...","id":"20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851ce40f-fd7c-4589-ad9d-968c7425242d","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","timestamp":"2019. február. 13. 21:48","title":"Alig világító Elios-lámpákra panaszkodtak a lakók ott, ahol a zebrán halálra gázoltak egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít az ugatás? Erre keresték a választ az ELTE kutatói.","shortLead":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít...","id":"20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727edcb7-b99a-4cc1-a26f-5f844c183e59","keywords":null,"link":"/elet/20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","timestamp":"2019. február. 13. 17:32","title":"A fiatal férfiakat idegesíti legjobban, ha egy kutya ugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6be389-f8eb-448b-b873-c0e489cf22ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három nap kelt fel az Oroszország északi részén lévő Jamal-Nyenyec körzetben, s az ott élők fényképeken és videón is megörökítették a szokatlan jelenséget.","shortLead":"Három nap kelt fel az Oroszország északi részén lévő Jamal-Nyenyec körzetben, s az ott élők fényképeken és videón is...","id":"20190214_Harom_nap_kelt_fel_az_orosz_eszakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6be389-f8eb-448b-b873-c0e489cf22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84ded9d-97e3-40f4-9a56-415c41094229","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Harom_nap_kelt_fel_az_orosz_eszakon","timestamp":"2019. február. 14. 07:46","title":"Három nap kelt fel az orosz északon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","shortLead":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","id":"20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4790dc8-9e8d-4a26-a253-2f41ae2ce38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","timestamp":"2019. február. 13. 20:35","title":"Sorozatban lopta a mogyorókrémet az áruházi szarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben nem kell mínuszokra számítani.","shortLead":"Napközben nem kell mínuszokra számítani.","id":"20190214_folytatodik_az_enyhe_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e83a60b-84c9-4251-b6e6-e8940b70d559","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_folytatodik_az_enyhe_ido","timestamp":"2019. február. 14. 05:10","title":"Folytatódik az enyhe idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]