Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b631d17-4fe8-40b2-b49e-321c96708290","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Munkássága a két ország közti kulturális kapcsolatokat erősítette.","shortLead":"Munkássága a két ország közti kulturális kapcsolatokat erősítette.","id":"20190214_Muforditasaiert_mond_koszonetet_Tandori_Dezsonek_az_amerikai_nagykovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b631d17-4fe8-40b2-b49e-321c96708290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c14a2-eb57-4b05-a5be-e400c4d187e7","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Muforditasaiert_mond_koszonetet_Tandori_Dezsonek_az_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2019. február. 14. 16:29","title":"Műfordításaiért mond köszönetet Tandori Dezsőnek az amerikai nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó árokba hajtott, a vezető meghalt.","shortLead":"Az autó árokba hajtott, a vezető meghalt.","id":"20190215_Halalos_baleset_Zalaszentmihalynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300989f0-3493-43fc-9362-d1c51ad65767","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Halalos_baleset_Zalaszentmihalynal","timestamp":"2019. február. 15. 08:36","title":"Halálos baleset Zalaszentmihálynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét és fél év után járt újra amerikai külügyminiszter Magyarországon, a találkozó után Orbán Viktor a Figyelőnek adott interjút. Sikerként értékel a kormányfő.","shortLead":"Hét és fél év után járt újra amerikai külügyminiszter Magyarországon, a találkozó után Orbán Viktor a Figyelőnek adott...","id":"20190214_Orban_Magyarok_vagyunk_nem_balekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67125355-4da6-4b07-898e-c835a92bb7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da691eb-fbe4-422f-a669-1f8a559e0cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Orban_Magyarok_vagyunk_nem_balekok","timestamp":"2019. február. 14. 09:06","title":"Orbán: Magyarok vagyunk, nem balekok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","shortLead":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","id":"20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbceca3-d835-4a7c-bb00-9fa0f05f84fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","timestamp":"2019. február. 13. 16:30","title":"Újabb tigrisdráma Angliában: társai tépték szét a kíváncsi nőstényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"","category":"kkv","description":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","shortLead":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","id":"20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb7912-efed-4527-905f-40d228a6db02","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","timestamp":"2019. február. 14. 21:35","title":"Senkinek nem kellenek a MiG-29-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőcsokolyai és csökölyi nők fehér port hoztak létre, és árulták.\r

\r

","shortLead":"A mezőcsokolyai és csökölyi nők fehér port hoztak létre, és árulták.\r

\r

","id":"20190214_Uj_drogot_hoztak_letre_Kaposvar_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fca734-326f-4be1-a170-2e08c23f9cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Uj_drogot_hoztak_letre_Kaposvar_mellett","timestamp":"2019. február. 14. 09:38","title":"Új drogot hoztak létre Kaposvár mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami sokáig elképzelhetetlen volt, az hamarosan kézzel fogható valóság lesz: egy hónap múlva érkezik az a telefon, amely akár 1000 GB-nyi információt is tárolhat saját, belső tárhelyén.","shortLead":"Ami sokáig elképzelhetetlen volt, az hamarosan kézzel fogható valóság lesz: egy hónap múlva érkezik az a telefon, amely...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_plusz_limited_edition_1_tb_tarhely_megjelenes_datuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84062e34-b083-49b8-ab34-2bf3310b3061","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_plusz_limited_edition_1_tb_tarhely_megjelenes_datuma","timestamp":"2019. február. 13. 19:33","title":"12 GB RAM, 1 TB tárhely egy mobilban: megvan, mikor érkezik a Samsung szuperfonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]