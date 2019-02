Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírusok feladták a leckét.","shortLead":"A vírusok feladták a leckét.","id":"20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d095c37-491d-4d82-b16a-9efdb7953dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd26d05-6baf-4c47-b15a-39c5c3b736ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egyhetes_influenzaszunet_Szerbiaban","timestamp":"2019. február. 15. 08:38","title":"Egyhetes influenzaszünet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45ad020-1003-458c-9812-7ad4a1172a79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 éves lett a Forrest Gump, a Dan hadnagyot alakító színész pedig azóta lenyűgöző munkát végez a veteránokért.","shortLead":"25 éves lett a Forrest Gump, a Dan hadnagyot alakító színész pedig azóta lenyűgöző munkát végez a veteránokért.","id":"20190215_Teljesen_meghatodott_Gary_Sinise_mikor_amerikai_sztarok_es_katonak_koszontek_meg_neki_amit_a_veteranokert_tesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45ad020-1003-458c-9812-7ad4a1172a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a4395-a5d5-42ef-9b37-04d52bf168e2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Teljesen_meghatodott_Gary_Sinise_mikor_amerikai_sztarok_es_katonak_koszontek_meg_neki_amit_a_veteranokert_tesz","timestamp":"2019. február. 15. 12:16","title":"Könnyekig hatódott Gary Sinise, mikor amerikai sztárok és katonák köszönték meg neki, amit a veteránokért tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios lámpái nem adnak elég fényt.","shortLead":"A zebrán kelt át egy nő Pécsett, amikor elgázolták. A helyiek már évekkel ezelőtt arra panaszkodtak, hogy az Elios...","id":"20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851ce40f-fd7c-4589-ad9d-968c7425242d","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Alig_vilagito_Elioslampakra_panaszkodtak_a_lakok_ott_ahol_a_zebran_halalra_gazoltak_egy_not","timestamp":"2019. február. 13. 21:48","title":"Alig világító Elios-lámpákra panaszkodtak a lakók ott, ahol a zebrán halálra gázoltak egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték a vádlottakat. Pont a sértettek kiszolgáltatottsága miatt inog a bizonyítás. Április végén dőlhet el, hogy lezárják végre az ügyet, vagy az egész kezdődik elölről. ","shortLead":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték...","id":"20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f7f41f-91e2-429e-a16c-51c520c8d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","timestamp":"2019. február. 15. 11:00","title":"Kommandósok fogták el őket, most mégis elsétálhattak a rabszolgatartással vádolt gádorosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","shortLead":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","id":"20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c6fad-f8b3-46ea-be12-db80a5282135","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","timestamp":"2019. február. 14. 15:49","title":"100 millió forint ez a Cadillac Escalade, de tud is annyit, mint Trump elnök Bestiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta Magyarországot egy magasabb kategóriába. Ugyanakkor további vizsgálatok várhatóak.\r

\r

","shortLead":"Az Európa Tanács vonatkozó testülete előrelépést állapított meg a pénzmosás elleni harccal kapcsolatosan, és átsorolta...","id":"20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e0a543-c0aa-43fc-86df-6c4a9b8a3827","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Penzmosas_javult_Magyarorszag_megitelese","timestamp":"2019. február. 14. 10:49","title":"Pénzmosás: javult Magyarország megítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két legkeményebb cikkelyt az új szerzői jogi irányelvből. A jelek szerint ebből nem lett semmi, a visszaszámlálás pedig már el is indult.","shortLead":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két...","id":"20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c687f87b-6a7c-4448-a8d0-78130d45aef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","timestamp":"2019. február. 14. 09:33","title":"Tavasszal szavaznak a törvényről, ami végleg megváltoztatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de a kívánt gyerekszámot vélhetően ezekkel sem sikerül majd elérni.","shortLead":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de...","id":"20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f64e24-991f-4ee3-9db3-d7efdc279271","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","timestamp":"2019. február. 14. 09:59","title":"Fognak anyagi haszonért szülni a magyarok? Ez egyáltalán Orbánék célja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]