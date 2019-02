Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b150e241-2a30-4b58-8ae4-6ea9f20d076d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajnának idén 417 milliárd hrivnya, azaz több, mint 15,4 milliárd dollár államadósságot kell rendeznie.","shortLead":"Ukrajnának idén 417 milliárd hrivnya, azaz több, mint 15,4 milliárd dollár államadósságot kell rendeznie.","id":"20190217_Tetemes_adossagot_kell_az_iden_Ukrajnanak_visszafizetnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b150e241-2a30-4b58-8ae4-6ea9f20d076d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eefce0d-aa40-4847-b2bb-a857182b1b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Tetemes_adossagot_kell_az_iden_Ukrajnanak_visszafizetnie","timestamp":"2019. február. 17. 16:16","title":"Tetemes adósságot kell az idén Ukrajnának visszafizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_A_Momentum_az_ujsagban_olvasta_a_nyomozast_pikirten_reagaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d507bc5d-1827-4aca-ae46-1f73d1bc68dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_A_Momentum_az_ujsagban_olvasta_a_nyomozast_pikirten_reagaltak","timestamp":"2019. február. 16. 12:10","title":"A Momentum az újságban olvasta a nyomozást, pikírten reagáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál jóval többet kell fizetni idén az alapvető zöldségekért. Megnéztük, mi lehet az oka az áremelkedésnek, és meddig tarthat még.","shortLead":"A tavalyinál jóval többet kell fizetni idén az alapvető zöldségekért. Megnéztük, mi lehet az oka az áremelkedésnek, és...","id":"20190216_zoldsegarak_gyumolcsarak_inflacio_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd6b4d6-ba2f-4ed9-ba6a-bd2f069ba074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_zoldsegarak_gyumolcsarak_inflacio_piac","timestamp":"2019. február. 16. 10:00","title":"Lassan már drágább a zöldség, mint a hús - hol a vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a kampányelszámolásaik kapcsán. ","shortLead":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás...","id":"20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65ffac-6b53-47aa-8e2b-81d3bf85b11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","timestamp":"2019. február. 16. 11:05","title":"Videóval válaszolt a Párbeszéd az Orbán-rezsimnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti úton.\r

\r

","shortLead":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti...","id":"20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4de695f-8284-4ce9-b5a2-3029d057ddab","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","timestamp":"2019. február. 17. 08:14","title":"Kirepült egy balesetező autóból egy fiatal lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f097fa-999c-4b52-b988-bd852f7a1e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria elnökével Orbán Balázs a Mandiner rovatvezetője, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára készített interjút. Ezt a HVG- nek hosszú hónapok óta nem sikerül elérnie.\r

","shortLead":"A Kúria elnökével Orbán Balázs a Mandiner rovatvezetője, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára...","id":"20190216_Darak_Peter_Azon_lehet_lemerni_egy_itelet_helyesseget_hogy_annak_milyen_a_tarsadalmi_visszhangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f097fa-999c-4b52-b988-bd852f7a1e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360e9064-2071-4bc6-a204-05b81675e67c","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Darak_Peter_Azon_lehet_lemerni_egy_itelet_helyesseget_hogy_annak_milyen_a_tarsadalmi_visszhangja","timestamp":"2019. február. 16. 12:22","title":"Darák Péter: „Azon lehet lemérni egy ítélet helyességét, hogy annak milyen a társadalmi visszhangja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2bead2-0e1e-4930-a826-8c834804a03b","c_author":"","category":"itthon","description":"Az egykori fociultra, Bede Zsolt, a Vadhajtások nevű jobboldali, Fidesz-párti portál szerkesztője rohanta le Frans Timmermanst, az Európai Bizottság Budapesten tárgyaló alelnökét, az európai szocialisták listavezetőjét. Azt nehéz lenne leírni, ami ezután történt: \r

\r

","shortLead":"Az egykori fociultra, Bede Zsolt, a Vadhajtások nevű jobboldali, Fidesz-párti portál szerkesztője rohanta le Frans...","id":"20190216_No_no_no_From_the_people_say_not_government_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c2bead2-0e1e-4930-a826-8c834804a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9963db4-ff7d-4085-b4bd-706afdb268b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_No_no_no_From_the_people_say_not_government_media","timestamp":"2019. február. 16. 11:24","title":"Timmermans beleszaladt a Vadhajtásokba:\"No, no, no! From the people say, not government media!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]