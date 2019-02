Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a négyórás film előzetese.","shortLead":"Kijött a négyórás film előzetese.","id":"20190220_Bele_lehet_nezni_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatainak_gyomorforgato_interjuiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c343504-025f-4b3f-b98c-946ea096acbb","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Bele_lehet_nezni_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatainak_gyomorforgato_interjuiba","timestamp":"2019. február. 20. 09:22","title":"Bele lehet nézni Michael Jackson állítólagos áldozatainak gyomorforgató interjúiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34bfb13-1741-4243-90db-0e36f5371add","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Monostori Ferenc homokszobrász valószínűleg az év egyik legizgalmasabb és legkisebb művészeti fesztiválját készül megszervezni, amelyhez közösségi finanszírozás útján szeretné az anyagi fedezetet biztosítani. A korábbi, többméteres Konfuciusz- és Kossuth-szobrok után újabb homokból faragott műalkotásokat tervez Tinnyére. ","shortLead":"Monostori Ferenc homokszobrász valószínűleg az év egyik legizgalmasabb és legkisebb művészeti fesztiválját készül...","id":"20190219_Az_elso_magyar_homokszoborfesztivalra_gyujt_penzt_a_viharmosta_Kossuthfej_alkotoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34bfb13-1741-4243-90db-0e36f5371add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15d7123-a6fd-465c-87a0-26a4db4e9b36","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Az_elso_magyar_homokszoborfesztivalra_gyujt_penzt_a_viharmosta_Kossuthfej_alkotoja","timestamp":"2019. február. 19. 10:20","title":"Az első magyar homokszobor-fesztiválra gyűjt pénzt a viharmosta Kossuth-fej alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5afe89-035b-4000-b06d-c6308ec57694","c_author":"Gergely Márton","category":"elet","description":"Mindenki fusson, amerre lát, a francia állam a hivatalos papírjain már nem bontja férfire és nőre a szülőket! Ez pedig – a felháborodás mértékét látva – leginkább a magyarok érzéseit sérti. Pedig ha átgondoljuk, nem történik más, mint hogy más országok elfogadják azt valóságnak, ami a valóságban létezik.","shortLead":"Mindenki fusson, amerre lát, a francia állam a hivatalos papírjain már nem bontja férfire és nőre a szülőket! Ez pedig...","id":"20190219_Szulo_1_kisert_Europaban_meg_jo_hogy_minket_megved_Korrupt_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5afe89-035b-4000-b06d-c6308ec57694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fea4cf-e59a-44c7-a8c4-60675c6fd244","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Szulo_1_kisert_Europaban_meg_jo_hogy_minket_megved_Korrupt_1","timestamp":"2019. február. 19. 09:15","title":"„Szülő 1” kísért Európában, még jó, hogy minket megvéd „Korrupt 1”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d0683-0158-4296-b413-503ae61e149a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA marsjárója, az Opportunity 2018. június 10-én készített utoljára felvételt a vörös bolygó felszínén. Még aznap elérte őt a gigantikus porvihar.","shortLead":"A NASA marsjárója, az Opportunity 2018. június 10-én készített utoljára felvételt a vörös bolygó felszínén. Még aznap...","id":"20190218_opportunity_marsjaro_foto_mars_utolso_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733d0683-0158-4296-b413-503ae61e149a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74089fd9-d49c-4815-8e13-c09c53907f64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_opportunity_marsjaro_foto_mars_utolso_foto","timestamp":"2019. február. 18. 20:03","title":"Fotó: Ezt a képet küldte haza utoljára az Opportunity marsjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A nemrégiben újból meghirdetett fix 2,5%-os kamatozást biztosító Növekedési Hitelprogram (NHP) kapcsán az egyik leggyakoribb kérdés, hogy lehet-e belőle ingatlant vásárolni? A Bankmonitor összegyűjtötte, hogy a beruházási célra igénybe vehető hitel milyen feltételekkel fordítható erre. ","shortLead":"A nemrégiben újból meghirdetett fix 2,5%-os kamatozást biztosító Növekedési Hitelprogram (NHP) kapcsán az egyik...","id":"20190218_Tisztaztuk_hogy_lehete_a_Novekedesi_Hitelbol_lakoingatlant_vagy_telket_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37713d78-b69f-4b22-b06d-bb6fbd1765de","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Tisztaztuk_hogy_lehete_a_Novekedesi_Hitelbol_lakoingatlant_vagy_telket_venni","timestamp":"2019. február. 18. 15:32","title":"Tisztáztuk, hogy lehet-e a Növekedési Hitelből lakóingatlant vagy telket venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c81fb9-0c6a-41c0-9f77-e0bb432b4c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is a túlóratörvény ellen tiltakozik az ellenzék: hétfőn a Suzuki-gyárhoz vonultak, hogy tárgyaljanak a cég vezetésével. Nem jártak sikerrel, így azt ígérték, visszatérnek. 